אני מתעב פרודיות במבטא מזרחי מודגש. לא רק שזה פאסה. זה בדרך כלל לא מצחיק. הזמרת שפיטה (רותם שפי) ראתה בהכוכב הבא לאירוויזיון ניסיון לקדם את הגימיק שלה. "הדיווה הערביה" לפי לשון יחסי הציבור, תעשה הכל כדי לכבוש את העולם עם קאברים מוטרפים. השאלה היא למה להתעלל ככה בשירים? מה תורמים המבטא הערבי והכאילו-הצחקות? היא עשתה את זה בעבר בקאברים ל – Karma Police של רדיוהד, ל- Lithium של נירוונה, ל – Pink של להקת אירוסמית', ל – You oughta know של אלאניס מוריסט. סוג של קריוקי במבטא. בשלב הזה של התחרות – הדו קרב, היא הלכה על Can't Stop The Feeling של ג'סטין טימברלייק. היא ניסתה להרים את השיר בהצגה צבעונית חלולה בתוספת רקדנים שעשו תנועות מזרחיות מוזרות. עין אחת שלה היתה על השופטים, עין שניה פזלה לאירוויזיון באוריינטציה של ההצגה צריכה להיות גדולה על השיר. ההצגה (כולל נשיאתה על גב הרקדנים בסיום השיר) היתה רעה, השיר פוספס, ופרודיה – אין. Shut Up הייתי אומר לה, כפי שהיא צעקה לא אחת במהלך המופע.

תגובת השופטים? קרן פלס ניענעה בכתפיה וציחקקה בהנאה תוך מתן כחול צפוי. היא התלהבה לומר: "זה היה מזעזע, וזה מה שהיה מדהים בזה, את מחרידה ואני מתה עלייך", איתי לוי, שופט אורח צעק "זה מדהים, זה מושלם, " ולחץ … אדום! (זה הצחיק יותר מאשר הביצוע של שפיטה) סקעת נתן אדום והגדיר את המופע "מעצבן" ו"את צריכה להפוך את זה ליותר קומוניקטיבי" ו"תשירי מלבד כל המיצג הזה של החתונות", איתי לוי נימק האדום: "נהניתי בטירוף, אבל זה אירוויזיון – זה לא מתאים".. (מישהו צריך לנמק מדוע הוא הוזמן כשופט). מה טוב שאמדורסקי אמר לשפיטה את מה שצריך להיאמר – שהדמות והמבטא משתלטים על הכישרון שלה, ועליה להיפרד מההצגה הזו ולהתמקד בשירה, כי היא זמרת טובה". אכן: הגימיק מיצה את עצמו. הבנו את התרגיל. הפרודיה לא עובדת, והמנחה שטען כי היא הנטע ברזילי, זוכת האירוויזיון של השנה – טעה. ברזילי הביאה הצגה שלמה של שירה וסגנון, לא הצגה Fake כמו זו של שפיטה.

