זה היה אחד הפרקים המרתקים בתחרות לא מעט בזכות נטע ברזילי, שפגשה את המתמודדים והעניקה להם עצות והשראה. קובי מרימי לא יישם את ההצעה שלה לרדת מכל הקישוטים הקוליים ולהיות יותר עצמו. "אני עשיתי כל מיני קולות מוזרים, כי חשבתי שאני לא מספיק טובה, אבל אתה טוב מספיק. אתה לא צריך את זה", אמרה לו נטע. אבל קובי מרימי, שעשה את Diamonds של ריהאנה חזר על המניירה שלו, הנשמעת מאוד אירוויזיונית, אבל כבר פועלת על איזשהו טייס אוטומטי. לא מצליח להתקדם. לעומתו כיתריה לקחה את Stay של ריהאנה לשיאים ווקאליים-רגשיים תוך שליטה יוצאת מגדר הרגיל בקולה. זה היה הביצוע הטוב ביותר שלה בתחרות, ששולח אותה לאירוויזיון. הזמרת קטנת הקומה, בעלת הקול, הנשמה, הדיוק ומהוקצעות מעולים בכל קנה מידה בינלאומי – זמרת ר-נ-ב בכל רמ"ח אבריה. אני מאוד מקווה, שכיתריה לא תפסיד על איזושהי מנפולציה או גימיק שנראים מתאימים יותר לאירוויזיון. היא זמרת שצריכה ללכת עד הסוף, ויש לה מתחרות מצוינות כמו עופרי בת ה-16 ששרה נכון ומדויק את Runnin של ביונסה, טאי שנשארה נאמנה לסגנון הרוק המאוד מהודק ומהוקצע שלה ב – Never Tear Us Apart של אינקסס, מאיה בוסקילה, שהגישה גרסה אדירה של דרמה ורגש ל-I Always Love Youשל ויטני יוסטון והחייתה לחלוטין את השיר למרות היותו כל כך נדוש. נכון שמוסיקה היא עניין של מינונים כפי שטוען הראל סקעת, אבל אלה בדיוק המינונים שהופכים את בוסיקלה לזמרת ליגת על עם כל הפתוס והוויברציות. גם להקת שלווה מועמדת לייצג את ישראל באירוויזיון, ובמיוחד אחרי שהתעלתה על עצמה דווקא בשיר מקורי – "רואה בך משהו טוב" שענאל כליפה כתבה. אין שום ספק: ללהקה הזו יש מסר לעולם, אבל מעבר לכך – היא מצוינת מבחינה מוזיקלית. הבנתי ששלווה לא תוכל להשתתף באירוויזיון בגלל השבת. אם זה נכון – יש כאן בעיה רצינית מצד ההפקה. הרי התחרות מוגדרת – הכוכב הבא לאירוויזיון. איך לא ידעו אותם טרם התחרות?!

שפיטה הפתיעה הפעם בביצוע פחות גימיקי ומנייריסטי ויותר אוונגרדי של Black Hole Sun של סאונגרדן בעיבוד למיתרים של עמוס בן דוד. עם זאת, ההצגה שלה במבטא ערבי תהיה תעודת עניות לישראל, אם היא תיבחר לייצג אותה.

קרן פלס התנפלה על סטטיק ובן אל והאשימה אותם בכחול שנתנו לאברהם דה קרבילו על הגרסה שלו ל-Let It Go של ג'יימס ביי. מה קרה? מה ההיסטריה? פלס רצתה מאוד שקובי מרימי ימשיך ולא דה קרביליו, אבל התפרצות שלה נראתה ונשמעה התנהגות צעקנית, היסטרית, תגרנית ונמוכה. שוב התגלתה כשופטת לא יציבה, לא מקצועית ובעיקר לא שולטת ברגשותיה, עפה על עצמה, מחלקת כחולים בסיטונות, ומצד שני – אדומים מוזרים. היא חטפה הפעם את מה שמגיע לה משירי מימון, שלפי תגובתה כבר אינה יכולה לשאת את נוכחותה ליד שולחן השופטים.

קובי מרימי – Diamonds ציון: 6

כיתריה – Stay ציון: 10

עופרי – Runnin ציון: 9

שפיטה – Black Hole Sun ציון: 8

טאי – Never Tear Us Apart ציון: 8

דניאל ברזילאי – "איפה היית" ציון: 6

מאיה בוסקילה – I Always Love You ציון: 9

להקת שלווה – "רואה בך משהו טוב" ציון: 9

אברהם דה קרביליו – Let It Go ציון: 7