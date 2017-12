מה, עוד לא נבחר הנציג לאירוויזיון? האמת? – איבדתי עניין. עושה הפוגות ארוכות בצפייה בתחרות, וזה לא רק בגלל המוסיקה הדלה, אלא בשל המניפולציות, המנחים שממשיכים להצחיק רק את עצמם, גם העובדה שהשופטים משתפים פעולה עם ההפקה בשאלות מונחות, עושים את עצמם כמתחקרים את המתמודדים, בשעה שהם כבר יודעים כל פרט עליו. "כמה אחים יש לך?" נשאל סדריק מקולן המתמודד יליד קונגו, שאלה שלא הייתה מגיעה אלמלא ידעו שיש לו 32 אחים. (כי אחרת – מה פתאום שאלה על אחים?!)

בדרך הארוכה לבחירת הנציג הישראלי לאירוויזיון, מקבלים גם זמר ששר חצי טורקית חצי עברית. ברק מזרחי 22 מחולון שר Araman במנעד קולי מטורף – בין גברי נמוך מאוד לנשי-גבוה. הפער הקיצוני אינו מטריד את השופטים. סטטיק ובן אל מתעניינים יותר בצמיד שלו. סטטיק שולח אותו לפורטוגל לשיר בטורקית ו"לייצג את התרבות שלנו?". השעמום אצל השופטים כה גדול, שגם רעיון כזה בא בחשבון. אגב, זו יכולה להיות בדיחה שתשגע את אירופה: ישראלי ששר בטורקית. רק מירי רגב וארדואן כנראה לא יצחקו. על בסיס הזה אפשר לשלוח את סדריק מקולו מהרפובליקה של קונגו לייצג אותנו באחד הניבים של המדינה האפריקנית – קיקונגו או לינגלה בסטייל היפ הופ אפריקני.

כיוון שכל מדינות הגוש המזרחי נגדנו, כדאי אולי לחשוב על ילידות אוקראינה: רק אסף אמדורסקי עומד על כך שמישל (טליה אירינה) רצחה את ג'יימס בראון בגרסה שלה לשירו I Feel Good. היא אגב, יודעת לשיר ביידיש. לא עדיף מטורקית?

קרן פלס בטוחה, שחבריה לשולחן השופטים נתנו אדומים לויקי קלייכמן (גם היא מאוקראינה) ששרה In To You (אריאנה דרנדה) רק בגלל שהיא פצצה בלונדית. פלס, מחלקת הכחולים הבלתי נלאית, מהשופטים היותר חלשים של הכוכב הבא, טעתה גם הפעם כמו בכחולים רבים שהיא סיפקה בתוכניות הקודמות. מה טוב לה, שישנם שני מנחים ליצנים שקיבלו רשות מהפקה לעשות Save.

אגב, טעות קשה של כל השופטים (ותודה לקורא דן שהעיר את תשומת ליבי): זוהר רזיאל בת 16.5 קיבלה 3 אדומים על שיר מקורי Empty Heart. רק אמדורסקי הבחין בפוטנציאל ונתן כחול. פלס שצעקה לעברה כמו תגרנית בשוק – "את כתבת את זה?" הייתה מוכנה בו במקום להודות בטעותה, והצטרפה ליוזמה לתת לה הזדמנות נוספת. רזיאל שרה גרסה ל – Back To Black של איימי ווינהאוס, שנשמע הקאבר הטוב ביותר ששמעתי לאורך כל העונה. עכשיו אפשר לרדת מהרעיון לשלוח זמר ששר טורקית לאירוויזיון. זוהר רזיאל – Too Good To Be True.

זוהר רזיאל – Back to Black

