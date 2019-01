קרבות דואטים בזוגות, קרבות אחד נגד אחד, הקהל שופט נטו, שופט מצטרף למתמודדים ככוח חיזוק. נראה כי ליואב צפיר הגימיקים לעולם לא ייגמרו. הוא והשופטים כנראה מאמינים שצריכים להמשיך גם את הגימיק שעונה לשם שפיטה. לעומת קרן פלס שממשיכה לנענע כתפיים למשמע סלסוליה, אמדורסקי הבהיר היטב את המצב: היא חיבלה חבלה של ממש בשיר Material Girl של מדונה. ה-39% שנתן לה הקהל מול ה-76% שקיבלה טאי לא גרמו להדחתה בסוף הפרק הזה של התוכנית. אכן: מישהו מההפקה מאמין שלגימיק הזה יש סיכוי באירוויזיון. דעתי: אם שפיטה תגיע לאירוויזיון בתחפושת הזו – זה יהיה ביזיון את המדינה המארחת.

הראל סקעת הצטרף ללהקת "שלווה" בשיר שלו – "בחיי" ולאברהם דה קרבליו ב – Shallow של ליידי גאגא. אני לא אוהב את הניסיון לערב שופטים זמרים בהתמודדות. זה יותר מביך ומבלבל מאשר מוסיף לתוצאה הסופית. למלכודת נפלו סטטיק ובן אל שנתנו לאברהם אדום, כי לדעתם הראל סקעת גימד אותו בדואט הזה. השיפוט לא התייחס לאיכויותו של דה קרבילו אלא של סקעת. מדובר כמובן בקולות מעולים שונים. הטווחים הקוליים של דה קרבליו מרשימים ברמות בינלאומיות. הדואט עם סקעת עדיין הציג אותו במלוא יכולותיו וכשרונו. אחת מהשתיים: או שבן אל תבורי הוא בעל שמיעה גרועה שמעוותת את השיפוט שלו או שסתם פירגן לחבר לשולחן השופטים.. טוב שגלי עטרי – על תקן שופטת מ"מ – העמידה דברים על דיוקם. אברהם דה קרבליו הוא זמר שצריך להתחרות על הייצוג של ישראל באירוויזיון. נקודה.

כתריה ומאיה בוסקילה – Bang Bang ציון: 9

עופרי ודניאל – "לפני שייגמר" ציון: 9

דניאל מזוז Make Mt Feel My Love ציון: 7 (הדחה)

קובי מרימי This Is Me ציון: 8

שפיטה Material Girl ציון: 5

טאי Womanizer ציון: 8

להקת שלווה + הראך סקעת – "בחיי" ציון: 7

אברהם דה קרבליו + הראל סקעת – Shallow ציון: 9