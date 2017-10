ממשיכים לשווק את הבלוף. שולחים את אסי עזר ואת רותם סלע לפורטוגל כדי לעשות רעש לקראת תחרות האירוויזיון בליסבון במאי. על מה ולמה? תראו לי מה עושה מי שייצג את ישראל בשנה שעברה, יש תחושה של חלף עם הסערה. זוכרים את התוצאות? ישראל במקום ה-23. לא בושה, אבל גם לא גאווה. השוק המשותף של הפופ לא ממש מתלהב לספק לנו דוז פואה. אבל בכוכב הבא לאירוויזיון עסקים כרגיל. מייצרים שוב ציפיות בדמותם של צמד מנחים שעפים על עצמם בטיול לליסבון, ושופטים שמתלהבים מהמשתתפים כאילו מחר ישראל חוגגת בכיכרות. רק הושט היד לליסבון, ותחזור עם הגביע.

בואו נוריד להבות. מטרת התוכנית אינה כל כך אירוויזיון כמו בידור ריאליטי והצחקות. הכוכבים הראשיים הם צמד המנחים וארבעת השופטים, שהופכים יותר ויותר למניפולציית שעשועים. כשהראל סקעת אומר למתמודדת אדווה עומר – "זה לא היה הביצוע המושלם בעולם", מכניס העורך את רותם סלע ש"מתקנת" אותו – "זה היה הביצוע הכי מושלם בעולם", כאילו כדי לומר: בואו לא ניקח העניין ברצינות, כי בריאליטי הזה אנחנו לא בראש של שופט רציני.

אסף אמדורסקי, שנראה עדיין השופט היציב והמאזן, כינה את החבורה שלידו "לול תרנגולות", וכשבלול הזה יושבים סטטיק ובן אל, כנראה אפשר עוד להפיק ביצת זהב או שתיים מבחינת רייטינג.

הראל סקעת – פחות חד לעומת התוכניות הקודמות, משתעשע, מצטחקק, וכנראה מבין את הראש הקל והקטן שמוביל את מפיקי התוכנית. את יהונתן מרגי הוא כינה "שון מנדס הישראלי" וגם "ג'סטין ביבר הישראלי" וגם פינק אותו במחמאה ששווה מקום ראשון בפורטוגל: "אתה מוסיקאי, מחובר, זמר-על וחתיך מוות"… הבחור כולו 17, יצא רק עכשיו מהביצה, והעולם, ופתאום… ג'סטין ביבר, שון מנדס. זה אני או חלמתי חלום?

מוסיקה: סלסול קולי מאונפף ומתבכיין עדיין עושה את זה לשופטים. לא מצאתי שום ייחוד בגרסה של אדווה עומר לשיר של נסרין קדרי, לעומת בן אל שראה "את כל האמת בעיניים שלה".וסקעת שכבר ראה "זמרת מזרחית" שרה בעברית באירוויזיון. תרגיעו. זה יותר הסיפור והאמא שלה שריגשו את השופטים. ליהונתן מרגי, יש מנעד יפה לסול וריתם נ' בלוז, מור קרבסי ששרה עידן רייכל אכן נשמעת מעט מיושנת עם הויברטו הקולי שלה, אבל באוריינטציה הקוסמו-תרבותית שלה אין לזלזל. בשנה שעברה זכה באירוויזיון שיר פורטוגלי עממי קטן, והתברר שוב כי לא תמיד הצפוי הוא בעל הסיכוי. נטע ברזילי נראתה ונשמעה התגלית הרעננה של הערב בשילוב של קול ומכונה (לופר) בביצוע אנרגתי ורענן של Rude Boy של ריהאנה, אבל היה בזה לא מעט גימיק. אז גם כאן – נוריד בינתיים להבות. נראה אם הפעלול יחזיק מעמד בהמשך.

במאי: יואב צפיר | עורך ראשי: יואב צפיר | מפיק: שירי מיכאלי | מנחה: אסי עזר ורותם סלע. שופטים: סטטיק ובן אל תבורי, אסף אמדורסקי, הראל סקעת וקרן פלס

ג'קי גפורוב – Feeling Good

אדווה עומר – "רציתי לדבר איתך"

תמיר כהן – "כל בוקר"

יהונתן מרגי – How Far I go

מור קרבסי – "אם היית רואה"

נטע ברזילי – Rude Boy

