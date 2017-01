זה נגמר בדמעות כיאה לתוכנית ריאליטי מכוונת מטרה. שלושה שופטים הזילו. הפעם הסיפור היה סיפורו של בחור שגדל עד גיל 15 כחרדי, אמא נדרסה והוא הפך לבחורה. אביו החרדי הגיע לתוכנית לעודד אותו. "אם טוב לו להתלבש נשים – שיתלבש נשים", אמר עקיבא על יוני, למעשה – יונית זיינדברג. כשיונית פצחה ב"הכניסיני תחת כנפך" בקולה הגבוה – השופטים לא עמדו בזה. קרן פלס ניגשה לחבק את בן אל תבורי, שהתייפח כמו את הילד הקטן שלה. מישהו בודק כמה רייטינג זה שווה?

והיה סיפור על יוסף גל, אבא דתי שלא מקבל אותו, ששר "בורח מהכל" של ישי לוי – על מערכת היחסים של שיר עם אביו הזמר ישי לוי. בן אל תבורי, שגם לו לו יש בלגנים ביחסים עם אבא שימי, אמר לנבחן: "התחברתי אליך מההתחלה, בגלל מה שאמרת על אבא שלך, כי גם לי יש משהו לא פטור עם אבא שלי". אתם מבינים? לא מוסיקה היא קריטריון, אלא משהו אישי שיש לשופט עם אברא שלו.

השופטים הופכים פסיכולוגים. קרן פלס מרגיעה את המתמודד: "האשמה אינה בך אלא באבא. אתה לא צריך להרגיש רע. אתה ילד טוב וגם אתה (בן אל תבורי) ילד טוב. הוי. אפרופו, הקטע מקבל נפח. הראל מתחקר את סטטיק: "מתי גילית שאתה מאומץ?" קרן פלס: "עניין אותך מי ההורים הביולוגיים שלך". די, מה זה?!

מוסיקה? במצב עניינים כזה, גם מי שאינו אוהב "מזרחית" כמו אסף אמדורסקי, כמעט מתנצל: "אי אפשר שלא להרגיש שאתה זמר מבושל ששר נהדר".

שחר טבוך בן 17.5 הגיע עם שלט "אני גיי" מלווה בארבע בנות והסביר: "הגייז משיגים את הבנות הכי יפות". הוא כבר מייעד אותן להיות השושבינות בחתונה שלו. לכך התלווה סיפור על חבר שבגד בו, שהביא אותו לכתוב את "יואב" על משקל "איתי" של קרן פלס. ההבדל והשווה בין שני השירים היה שווה ארבעה אדומים וגם מחמאות מסקעת – "אתה אחד מהדברים היותר מתוקים שראיתי בחיים שלי".

לכל מי שנרשם ל"הכוכב הבא לאירוויזיון" שנה הבאה: לא מספיק שיש לך קול טוב וסגנון ייחודי. סיפור טראומטי עסיסי – יקדם אותך. ככל שהנזק הנפשי גדול יותר – סיכוייך לעבור שלב טובים יותר. אסון במשפחה – יופי. אלא מה – יש גבול מסוים שגם השופטים לא יעברו, כפי שאמר סקעת ליונית זיינדברג זו שהפכה מבן לבת: "אם לא היית זמרת טובה, הסיפור שלך לא היה מסייע. הכלי שלך (הקול) שירת את הסיפור". והנה, למרות הדמעות: סוף סוף משפט אחד לעניין.

ג'ולייטה – listen עברה

יוסף גל – "בורח מהכל" עבר

שחר טבוך – "יואב" לא עבר

יונה שבין – Running עברה

להקת עמקה – לא עברה

אלן קלנדזה – All About The Bass

יונית זיינדברג – "הכניסיני תחת כנפך"

גלריה

דירוג: