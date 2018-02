הבאנליה של הרומנטיקה הנוסטלגית נמצאת בעיקר בשנות השישים. ספינת השלום של אייבי נתן שימשה כמתווכת. לאוספים האלה נכנס רדיו רדיוס אפ.אם 100. הוא כאילו ממשיך את תחנת השלום. כמו כל אחד מהאוספים הקודמים, האוסף הנוכחי מנסה עדיין לתפוס טרמפ על סיפורו של המסעדן, הטייס, הספן, שחריגותו יוצאת הדופן בימים שבין תחילת השבעים ל-1993 הייתה סיפור נדיר ששווה סרט. קול השלום" הניף דגלים של פיס אנד לאב מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל. לרדיו של אייבי נתן האזנתי ממש כפי שהקשבתי פעם בתשוקה ובלהט לרדיו רמאללה. במשך שנים רבות היינו מחוץ לגלי האתר הטריטוריאליים של הפופ. חיפשנו פופ, לא להאמין, בממלכת ירדן, בקפריסין, בספינות פיראטיות. לא ב"קול ישראל". אפילו לא בגלי צה"ל.

אייבי נתן מת כאן אפילו ברוחו. רק צבע העטיפה עוד מזכיר שמדובר באוסף מאותו הזן. האלבום הכפול נועד לרוכשי המיינסטרים (מקום 1 בסטימצקי), שמוסיקה לעומק אינה הקאפ אופ טי שלהם. הם רוכשים לצורכי התרפקות קלה או מתנה לחבר/ חברה שאוהבים אולדיז. הפלטרס, קצת איטלקי מסאן רמו, איך אפשר בלי פול אנקה וניל סדקה, מקום של כבוד לזמרי השמלץ מט מונרו, אנדי ויליאמס ונט קינג קול, שלא לדבר על אנגלברט וטום ג'ונס. מיק בראנט, הזמר הישראלי שהתאבד, מייצג תדיר את הפופ הצרפתי. הזמרות ששם משפחתן הוא Lee, ברנדה ופגי. ועוד זמרות פופ מהשישים שחוזרות בכל אוסף – שירלי בייסי, ג'ולי לודון, קוני פרנסיס. "דה ווויס אופ פיס" 2 יצא ב-2008. עכשיו זה "טוויילייט טיים 2". למי איכפת. בגדול, רוב השירים שחיקתם כבר מעלה אבק נוסטלגי ממוחזר, כך שהאוסף נועד למתחילים א'. אם חזרה לאחור – אז "טוויילייט טיים 2" הוא הכי צפוי ושקוף.

ניהול עריכה והפקת הפרויקט: אורן בראל

CD1

1. The Platters- Twilight Time

2. Elvis Presley – Can't Help Falling In Love

3. Paul Anka – Put Your Head on My Shoulder

4. Brenda Lee – I'm Sorry

5. Bobby Vinton – Mr. Lonely

6. Percy Faith & His Orchestra – Theme from “A Summer Place”

7. Engelbert Humperdinck – The Last Waltz

8. Tom Jones – Delilah

9. Betty Everett – Shoop Shoop Song (It's In His Kiss)

10. Shirley Bassey – Kiss Me Honey, Honey Kiss Me

11. Connie Francis – Quizas, Quizas, Quizas

12. Neil Sedaka – Oh! Carol

13. The Shirelles – Will You Love Me Tomorrow

14. Jimmie Rodgers – Kisses Sweeter Than Wine

15. Julie London – Boy On A Dolphin

16. Nat King Cole – Autumn Leaves

17. Al Martino – Spanish Eyes

18. Ray Peterson – Corinna Corinna

CD2

1. Andy Williams – Speak Softly Love (Love Theme from “The Godfather”)

2. Mike Brant – Dis-Lui

3. Lulu – To Sir With Love

4. Bobby Solo- Una Lacrima Sul Viso

5. Anne-Marie David – Tu Te Reconnaitras

6. Dalida & Alain Delon – Paroles Paroles

7. Cliff Richard & The Shadows – The Young Ones

8. The Mamas & The Papas – California Dreamin'

9. Jackie DeShannon – What The World Needs Now Is Love

10. Matt Monro – Born Free

11. The Platters – Only You (And You Alone)

12. Dinah Washington – Everybody Loves Somebody

13. The Four Aces – Love Is A Many Splendored Thing

14. Pat Boone – Love Letters In The Sand

15. Dean Martin – That's Amore

16. Peggy Lee – Golden Earrings

17. Brian Hyland – Ginny Come Lately

18. The Supremes – Baby Love

19. Lesley Gore – It's My Party

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: