לפי המצביעים – כנראה מגיע לה, למרות שלא קיבלנו דיווח מרואה חשבון מוסמך שמדובר בתוצאות אמת, זו האמת נכון לטעם הצופים בישראל 2018. עוד מסלסלת נחמדה בת 16 תנסה לעשות קריירה. איל גולן קורא לה להגיע לקיסריה, אבל הוא יודע היטב שבשוק הפופ הים תיכוני לא יהיה לה קל. לעצם העניין: אני לא בחרתי במשאפ המניפולטיבי בין "אנא בכוח" של עובדיה חממה ל"טיפת מזל" של דני שושן ואהרן גנסבריי המוכר מזהבה בן. זה לא רק עניין של טעם אישי, אלא היבט על איזו זמר/ זמרת ייחודית אני לוקח מתוכנית הריאליטי הזו. עוד זמרת מיינסטרים שכבר מנווטת לכיוון ברור? – ברור שלא. אני מעריך שגיל המצביעים גם הוא פקטור בהצבעה הגורפת למצדה איש ימיני. אני הרגשתי שמיזוג השירים ("אנא בכוח" ו"טיפת מזל") היה חנופה בוטה אל קהל המצביעים. מצד שני: לתת מקום ראשון לקאבר מרטיט שעשה נועם ל"הללויה" של לאונרד כהן – זה לא ישראל של ימינו. כנ"ל Let It Be של הביטלס בשירת סול-גוספל מופלאה של טיגיסט. לא לאונרד כהן לא ביטלס. לא זמרות וזמר שלכל אחד מהם מגיע מקום ראשון: זו השבריריות המעודנת של לינוי קנטור עם גרסה יפהפייה של Power Of Love. זה נועם – זמר מסוג השנסונרים שיודע לקחת כל שיר וליצורר לו נרטיב דרמטי כדי לספר את הסיפור של השיר. זה סגנון הסול המוטבע עד לשד עצמותיה של טיגיסט, זמרת ברמה שאנחנו מכירים רק בטריטוריה האמריקנית של מוסיקת הנשמה.

אין לי רבע דבר נגד מצדה איש ימיני, אבל היא היתה הפחות מעניינת-ייחודית מבין מתמודדי הגמר: היא סלסלה ולחצה ואפילו צעקה את "טיפת מזל". תוצאות ההצבעה הן ככל הנראה בבואה של טעם הקהל המצביע. אין מקום לאלטרנטיבה. יש מסלול ברור. אל תצפו להפתעות. טיגיסט ולינוי מיוחדות יותר ממצדה. מצדה תגיע לקיסריה להתארח אצל אייל גולן, סוג של צ'ופר ששופטים מעניקים למתמודדים בשנים האחרונות, אבל אם ללכת על הכישרון הגדול של התוכנית – זו אינה היא.

שתף דף זה