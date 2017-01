השיר הנצחי, שמעורר אצל רבים געגועים לרגעי האהבה היפים שלהם, נכתב ב-1933 למחזמר "רוברטה" עם בוב הופ. מילים – אוטו הרבאך. מוסיקה – ג'רום קרן. ב-1934 זכה השיר לארבעה ביצועים של פול ויטמן (מקום 1) ליאו רייזמן, אמיל קולמן ורות' אטינג. גם בשנים הבאות השיר הוקלט ע"י ארטי שאו (1941), הרי בלפונטה (1950) שרה ווהן ואחרים. הפלטרס הקליטו את השיר באוקטובר 1958 בפריז. בעיצומה של הצלחת השיר באוגוסט 1959 נעצרו ארבעת הגברים של הפלטרס והואשמו בשימוש בסמים ובשידול לזנות. אבל בסופו של דבר, אחרי תחילת התביעות בוטלו. מצד שני – באק ראם, בעל הזכויות על שם הלהקה, הגיש כ-50 תביעות על שהתשמשו בשם "פלטרס".

הפלטרס, להקת בסגנון דו-וופ, (doo wop) – פופ מיינסטרימי שהתבסס על מוסיקה שחורה ואופיין בקולות הרמוניים, עם הסולן-טנור המופלא בעל המנעד האמוציונאלי העצום – טוני ויליאמס, בעלת ההרמוניות היחודיות, עיבודים יפהפיים, הציפה את המצעדים בעשרות להיטים מ-1955. ביניהם "מעמיד הפנים הגדול" – The Great Pretender, "רק את" ,Only You "מגע הקסם" The Magic Touch, "שעות הערביים" – Twilight Time ואחרים. אין ספק: הפלטרס השאירו שובל ענק של געגועים לימי החמישים-שישים, במיוחד מי שגדלו אז על להיטיהם.

*** אפשר למצוא את השיר באלבום – Best Of The Platters

They asked me how I knew my true love was true

I of course replied

"Something here inside cannot be denied"

They said "someday you'll find

all who love are blind"

When your heart's on fire,

You must realize

Smoke gets in your eyes

So I chaffed them and I gaily laughed

To think they could doubt my love

Yet today my love has flown away,

I am without my love

Now laughing friends deride

Tears I cannot hide

So I smile and say

"When a lovely flame dies,

Smoke gets in your eyes"

(Smoke gets in your eyes, smoke gets in your eyes)

Smoke-gets-in-your-eyes…….

The Platters Smoke Gets in Your Eyes

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: