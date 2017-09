ההתחלה היתה נוראה. אני מדבר על סאונד. רציתי לברוח משם כדי לא להרוס לי את הערב ואת הפריטנדרס. השירה של כריסי היינד הוסתרה ע"י הכלים אשר על הבמה. המצב השתפר עם התקדמות הערב, אבל אין ספק שהשירים החזקים ביותר הגיעו כאשר קולה קיבל מקום מרכזי בעיבוד, ועדיין – "מבטחים מנורה" רע מאוד למוסיקה.

פריטנדרס 2017 הם בעיקר כריסי היינד. השיר Alone, הפותח, מבטא את זה יותר מכל. היא הקליטה אותו לבד, בלי להקתה. שיר על עצמאות אישית. ("אף אחד לא יספר לי שאני לא יכולה… שאני טועה")

הפריטנדרס נחשבו הקלאסה של להקות הגל החדש. רק שני חברים מההרכב המקורי נשארו: מרטין צ'יימברס מוצג כ"מתופף הרוקנרול הגדול ביותר בעולם" ע"י כריסי היינד, וכמובן – היא עצמה. יש רבים שיתארו אותה כסולנית הרוק הגדולה של הרוקנרול מעולם. הגיטריסט וולבורן והבסיסט ווילקינסון מלווים אותה כבר כעשר שנים. רק ריק הייווד בקלידים הוא הפנים הכי חדשות בהרכב. הם נשמעים לגמרי להקה מגובשת, שום חיסרון לעומת ההרכב המקורי, אפילו נוקטים מהלכים וירטואוזים – כמו של הגיטריסט, וולבורן – בשביל הפאן.

היא עולה על הבמה במכנסי ג'ינס קרעים, בגיל שלה (66) אולי זה מעט פתטי לשדר נעורים בצורה הזו. טוב שהיא עדיין נראית במיטבה, ונשמעת מצוין כמו בשנים הטובות. הקהל התבקש לא לצלם בטלפונים, בקשה מוגזמת כשמדובר בישראלים שמנציחים כל דבר זז, בטח מופע רוק שהם רואים פעם בחיים. טוב שלא ביקשו מהם לא להצטרף בשירה. אגב, קצת קשה להצטרף בשירה לקול הויברטו של היינד. היא אינה זמרת לשירה בציבור.

המוסיקה החזירה לשנות השמונים, רוק פוסט פאנק כמו Gotta Wait גם הוא מהאלבום האחרון, עליו היא עבדה עם דן אורבך מהבלק קיז כפרויקט סולו, המשך ל – Stockholm של 2014. בסופו של דבר, היינד החליטה לחבר את האלבום עם "הפריטנדרס". גם היא מודה, שמדובר רק בשם, שממשיך לשרת אותה 36 שנה אחרי שהאלבום הראשון של הפריטנדרס יצא. כריסי היינד עושה רוקנרול. הקלישאה "לועגת לגיל" מתאימה לה בכל מובן. היא נמצאת עדיין חזק שם, מצלצלת קלאסי. ב – Message Of Love, וכמו שאומר השיר – אפשר לקום על הרגליים. אחרי הכל, זו המטרה של להקת רוק. להעמיד קהל על הרגליים. בשביל זה קיימים להיטים כמו Back On The Chain Gang, Talk Of The Town וכמובן – Brass In Pocket. מצד אחר סגנון הניו וייב רוק המלהיב של Mystery Achievement ו – Let's Get Lost הזכור כסינגל בו השתתף ניל טנאנט מפט שופ בויז.

כמובן הגיעו השירים שהפריטנדרס אינה הפריטנדרס בלעדיהם: I’ll Stand By You ו – Hymn To Her – תזכורת לקול המיוחד, שנשמע עוצמתי מאי פעם, תזכורת לזמרת וללהקה שעדיין מענגת במוסיקה שלה ובשלל להיטיה. אולד סטייל באט נוט אולד פאשן.

Alone Gotta Wait Message of Love Down The Wrong Way Talk of the Town Kid Don't Cut Your Hair Hymn To Her Let's Get Lost I Hate Myself Stop Your Sobbin' – The Kinks Covers Like Sunday Chain Gang Stand By You Night In Veins Boots Chinese Plastic Adding The Blue Mystery

Encore: Break Up Concrete I Go To Sleep Middle Of The Road Brass In Pocket

The Pretenders at Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv, Israel

