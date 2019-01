"אגרום לך לראות/אין כאן אף אחד /אף אחד כמוני/ אני מיוחד, כל כך מיוחד/ אני חייב לקבל קצת תשומת הלב שלך/ תן לי את זה". על מה השיר? הסולנית כריסי היינד לא אהבה להסביר את השירים שכתבה לפריטנדרס. אבל על השיר הזה דווקא דיברה באחד הראיונות אתה: "זה שיר על בחור שמרגיש מאוד לא בטוח ביחסים שלו עם נערות, מנסה להתקבל על ידי החבר'ה בפאב". השיר מאופיין בסלנג אנגלי כמו "Pulling a girl" – פירושו למצוא בת זוג לערב. שם השיר השיר נולד בחדר ההלבשה המשותף עם להקת Strangeways, שחיממו את כריסי והפריטנדרס. היא רצתה לדעת של מי המכנסיים התלויים על גב הכיסא. אחד מחברי הלהקה אמר: "אני אשיג אותם אם יש איזה כסף בכיסים (Brass – ביטוי לכסף בעגה בריטית צפונית. בסרטון, בבימויו של מארק רובינסון, כריסי היינד מגלמת מלצרית, ומסבירה כי Brass הוא הטיפ מלקוחות. היינד עבדה כמלצרית בארה"ב לפני שעברה ללונדון.

בשנת 1980 היינד הציג קול מדהים. עד אז לא שמענו קול נשי כזה ברוק, הטון החזק, הארוגנטי. היינד נשמעה רוקרית אותנטית מאוד.

היא גדלה בארקון אוהיו, היתה סטודנטית באוניברסיטת קנט סטייט בשנת 1970, כאשר ארבעה סטודנטים נהרגו על ידי אנשי המשמר הלאומי של ארה"ב, היא עזבה לאנגליה שם הקימה את הפריטנדרס עם שלושה בחורים מהרפורד. רוב השירים של הלהקה נכתבו על ידי היינד בעצמה. על שיר הזה קיבל קרדיט גם הגיטריסט ג'יימס האנימון סקוט. מבין שלושת הסינגלים שהפריטנדרס הוציאו ב-1980, השיר הזה הגיע למקום הראשון. כריסי היינד נזכרת, שהוא היה היחיד שהיא לא הייתה מרוצה ממנו, ואף אמרה משהו בנוסח – "הוא יצא על גופתי המתה". בסופו של דבר שכנעו אותה להסכים לשחרר את השיר, וכשנודע לה כי הגיע למקום הראשון במצעד הבריטי, חשה נבוכה. המשך, נדהמה להיווכח כי הקהל מאוד אוהב את השיר ושיבה אותו בכל הופעות הלהקה.

Got brass in pocket/ Got bottle I'm gonna use it/ Intention I feel inventive

Gonna make you, make you, make you notice

Got motion restrained emotion/ Been driving Detroit leaning/ No reason just seems so pleasing

Gonna make you, make you, make you notice

Gonna use my arms/ Gonna use my legs/ Gonna use my style

Gonna use my sidestep/ Gonna use my fingers/ Gonna use my, my, my imagination

'Cause I gonna make you see/ There's nobody else here/ No one like me

I'm special, so special/ I gotta have some of your attention give it to me

Got rhythm I can't miss a beat/ Got new skank it's so reet/ Got something I'm winking at you

Gonna make you, make you, make you notice

Gonna use my arms/ Gonna use my legs/ Gonna use my style/ Gonna use my side step/ Gonna use my fingers

Gonna use my, my, my imagination

'Cause I gonna make you see/ There's nobody else here/ No one like me

I'm special, so special/ I gotta have some of your attention

Give it to me/ 'Cause I gonna make you see/ There's nobody else here

No one like me/ I'm special, so special/ I gotta have some of your attention

Give it to me/ Oh, and the way you walk…

Writer/s: CHRISTINE HYNDE, JAMES HONEYMAN-SCOTT

The Pretenders - Brass In Pocket

דירוג: