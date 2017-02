שיתופי פעולה מניבי הצלחות בטוחות בין כוכבים לצמדים אלקטרוניים הפכו לתופעה צפויה. הנה סיוע הדדי שעולה לאוטוסטראדה במסלול מקיף יבשות. הצ'יינסמוקרז The Chainsmokers וקולדפליי מצאו דרך לשזור סגנונות בארבע דקות של פופ קצבי קליט בעיבוד EDM מחניף. כריס מרטין שר על מי שמחפשת אהבה פשוטה – לא של סופרמנים. מרטין מנצל את כל טווח המנעד שלו, מתחיל נמוך ונוסק. הגיטריסט ג'וני באקלנד מטביע חותם בסולו לקראת סיום. השיר ישתלב באלבום החדש של הצ'יינסמוקרז Memories: Do Not Open שיצא באפריל. הצמד הקנדי שנחשף בגדול בשיר "#Selfie" הוא מכונת להיטים, מסמן מטרות כדי לכבוש (השיר Closer ששהה כ-12 שבועות רצופים במקומות הראשונים במצעדים, השיר Don’t Let Me Down שזכה בגראמי בקטגוריית הדאנס) הצ'יינסמוקרז יודעים עם מי לשתף פעולה. כריס מרטין הוא האיש הנכון לשיר הנכון – יביא אותו לאצטדיוני הענק בעוצמות הקוליות שלו. זה נשמע משהו חם וכל כך בטוח, שאתה חש סוג של מניפולציה, איזושהי המשכיות בטוחה של הצמד והלהקה גם יחד, הגם ששניהם כבר לא צריכים להוכיח כי הם מסוגלים לייצר להיטים גדולים, בטח לא כריס מרטין ושות' שנמצאים בפסגת ההצלחה.

I've been reading books of old

The legends and the myths

Achilles and his gold

Hercules and his gifts

Spiderman's control

And Batman with his fists

And clearly I don't see myself upon that list

She said "Where'd you wanna go?

How much you wanna risk?

I'm not looking for somebody

With some superhuman gifts

Some superhero

Some fairytale bliss

Just something I can turn to

Somebody I can kiss"

"The Chainsmokers & Coldplay - "Something Just Like This

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: