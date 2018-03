"הקולקטיב" חוזרת במהדורה חדשה, מרובעת – עידן ורועי רבינוביץ, רועי ריק ועמנואל סלונים. בשורה התחתונה אחרי האזנה אחת: האלבום ראוי להאזנות נוספות. יש בו משהו אחר, קסום, לא קשור למקום מסוים, קולקטיב של רעיונות שמתחברים ליצירה של 13 רצועות. המוסיקה אינה יצירה קונספטואלית, לא אופרת רוק, אבל יש בה יצירתיות רב-רעיונית, רב שכבתית, שמגדירה ראש מוסיקלי של התחדשות, של חשיבה ויצירה מחוץ לקופסה.

האלבום נפתח בצליל החלומי של The Coming To Light. דקה וארבעים שניות של שיר על סוף, שלוקח אותי להרמוניות שמימיות. תרצו – משהו מ – Here Comes The Sun של הביטלס מרחף כאן. אני מזהה אלמנטים של פרוגרסיב פולק בשיר כמו Circles שיר שאומר – אין מה ללכת סתם סחור וסחור כי כל חיינו הם מעגל. מה שלא נאמר, נעשה או נרצה, כבר אמרנו, עשינו ורצינו, רק בנקודה אחרת על הסיבוב. וממשיכים לחכות לסיבוב הבא, וזזים כשיש תזוזה. הקול המזמר רך, המנגינה עגולה, קצב פסנתר דרמטי, קולות הרמוניים שהופכים את המעגלים לחוויה מוסיקלית מוחשית. ארכיטקטורה מוסיקלית ייחודית.

"הקולקטיב" נמצאים בספירה שלהם. אין להם אידאולוגיה מזוהה. הם אינם דרמטיים, לא אמוציונאליים מדי. נשארים בתוך מרחב מוסיקלי שיש בו משהו מהפרוג-רוק, מהביטלס, שילובם יפים בין אקוסטי ואלקטרוני. הקפדה על הרמוניות קוליות. מהלכים לא שגרתיים בין מנגינה לקצב כמו בשיר Back Of My Head. בטקסטים יש מרכיב של בריחה מהיומיומי, העממי והשגרתי אל הנצחי, המיוחד לעיתים הביזארי. המוסיקה מתרגמת מראות ותחושות לאווירה כמו ב – All Lights Up ("באותו לילה שהיא לבשה לבן/ כשעולם עמד יציב ושקט/ לא חשתיכה קטן/ וחשבתי שאף אחד ללא ראה את זה/ וכל האורת דלקו למעני") או ב – Believers, אולי השיר היפה באלבום

"אחי אמר לי משהו/ שכל מה שהוא רוצה זה דבר אחד/ הוא פשוט לא יודע מה זה/ כאן אנחנו יודעים דבר אחד/ שכל מה שאנחנו רוצים זה משהו/אבל נראה שאנחנו לא בדיוק יודעים מה/ אבל אנא תאמינו לנו שכולנו מאמינים".

Builder's Tea המסיים הוא עוד שיר שנשמע הכי קרוב ליצירות המובחרות של הביטלס בפתיח, בהרמוניה, במקצב. שיר שנוגע ביצירה עצמה. אמרנו האזנות נוספות? כל האזנה מגדילה את הקסם שמהלך עליך באחדים מהשירים.

ירים: The Coming Of Light, Lele, Circles, PM to PM, Back Of My Head, The Long Distance Hum, Heart Of Wool, All Lights Up, Rat King, Believers, Orange, Sam, Builder's Tea

הקולקטיב: עידן רבינוביץ – פסנתר, מקלדות, גיטרות, תופים, שירה, רועי ריק – גיטרות, מפוחית, סמפלאז׳, בנג׳ו, שירה, רועי רבינוביץ – מקלדות, כלי נשיפה, תופים, שירה, עמנואל סלונים – בס, גיטרות, שירה

וידיאו: Circles

דירוג: