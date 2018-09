"אני אהיה כמו נזיר ולא אדבר עם אף אחד. זה היה קצת יומרני באמת, אבל אני באמת רציתי סביבה קצת לא נעימה" – רוברט סמית על יצירת ‘Disintegration’ הציטוט הוא מתוך ‘Never Enough The Story of The Cure של ג 'ף אפטר. רוברט סמית' הוביל את The Cure לא רק דרך הרכבים פרסונליים שונים, אלא גם דרך מסע מוסיקלי מגוון, תוך שמירה על מצב רוח שעבר לאורך ל האלבומים. אנחנו באלבום השמיני שלו ושל הקיור. תאריך יציאה: 2.5.1989. הוא הוקלט בימים שהכניסה לאולפן היתה כמעט בלתי אפשרית: כשהתקרב לגיל 30, הסולן והגיטריסט רוברט סמית חש לחץ כבד על רקע הרצון להמשיך את ההצלחה של הלהקה. הלהקה חוותה התאבדות כפולה של מעריצים בגיל ההתבגרות במהלך הופעות הלהקה. נגן הקלידים לול טולהרסט Lol Tolhurst הפך לאלכוהוליסט כבד ופוטר. סמית נסגר בתוך עצמו. חוסר התקשורת שלו לשימוש בסמי הזיה שלו. כותרת האלבום אמרה הכל.

אירוניה: המצב הנואש הוא מן הסתם היה הסיבה לאחד מאלבומי הרוק הטובים של הז'אנר. כמה חזק יכול להיות היאוש כשמדובר באמנות: יש באלבום הזה כנות הרסנית ויופי מהפנט. המוסיקה שידרה את התחושה באופן הכי אותנטי. הגוון של הצלילים היה מפואר, שופע, תזמורתי, ביטא תחושת הביאוס של סמית'. עם זאת, אנשי חברת התקליטים היו פחות מרוצים מהתוצאה, אבל התברר כי שלושה מיליון מעריצים לא יכולים לטעות: Disintegration הפך להצלחה הגדולה ביותר של הלהקה – מקום שלישי במצעד האלבומים הבריטי ו-12 במצעד האלבומים האמריקני. אחד משיריו "Lovesong", שיצא כסינגל הגיע למקום השני בטופ 100 של הבילבורד. זהו האלבום הנמכר ביותר של הקיור – 3 מילון יחידות. מקומו ברשימת 500 האלבומים הטובים בהסטוריה של המוסיקה של מגזין רולינג סטון – 326.

*** הקיור, להקת הרוק הבריטית, הוקמה בשנת 1976 בקרולי שבבריטניה על ידי רוברט סמית', לורנס תולהרסט (לול) ומייקל דמפסי. היא נקראה תחילה "Easy Cure" על שם אחד השירים שלה, אך לאחר שהוחתמה על ידי חברת התקליטים Hansa שינתה את שמה. הלהקה המשיכה בפעילות עם שינויים רבים בהרכבה, כאשר היחיד ששמר על מקומו מאז הקמתה הוא רוברט סמית', מנהיג הלהקה ויש שיאמרו "הקיור" עצמה. במהלך השנים הציגה הלהקה סגנונות מוזיקליים שונים, כגון רוק גותי, רוק אלטרנטיבי, פוסט פאנק ועוד. הלהקה ידועה גם בזכות הוידאו קליפים המקוריים שלה.

The Cure – Lullaby

1. Plainsong

2. Closedown

3. Last Dance

4. Fascination Street

5. Same Deep Water As You

6. Homesick

7. Pictures Of You

8. Love Song

9. Lullaby

10. Prayers For Rain

11. Disintegration

12. Untitled

