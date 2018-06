אנחנו ב-1970. הקינקס של האחים ריי ודייב דיוויס (להקה שהוקמה בבריטניה ב-1963) יוצאים בסינגל על בחור שפוגש בחורה (לולה) במועדון ברובע סוהו בלונדון (רובע סוהו היה הבית של סצנת הרוק של לונדון בשנות ה -60). היא שלוקחת אותו הביתה והופכת את עולמו. הטוויסט בעלילה מגיע, כאשר מתברר, שלולה הוא גבר-טרנסג'נדר. לפי הביוגרפיה הרשמית של הקינקס, ריי דייויס כתב את המילים לאחר שהמנהל שלהם השתכר במועדון והתחיל לרקוד עם מה שהיא חשב שהיא אישה. לקראת סוף הלילה הופיעו זיפים על פניה, אבל הוא היה ספוג מדי באלכוהול כדי להבחין.

המילים: She picked me up and sat me on her knee – מרמזות כי לולה היתה הרבה יותר גדולה וחזקה יותר מאשר האיש בשיר, כמעט ביחס הפוך לדימוי הנורמלי של גבר ואישה. וגם נאמר בשיר: "בנות יהיו בנים, ובנים יהיו בנות. זה מעורבב, מבולבל, מזעזע את העולם"

ריי דיוויס: "השיר נולד מחוויה במועדון בפאריס, גם אני רקדתי עם הבלונדינית היפה, ואז יצאנו לאור היום וראיתי את הזיפים שלה". המעריצים של הקינקס הופתעו לקבל מהלהקה האהובה שיר על טרנסג'נדר, אבל בסופו של דבר – הם אהבו את השיר (מקום 2 בבריטניה ב-1970) יש אומרים, כי הוא פתח את הדלת לאמנים כמו לו ריד ודייויד בואי כדי לגעת בשיריהם בהומוסקסואליות.

השיר עורר לחיים את הקריירה של הקינקס, לפחות באמריקה, שבה הפופולריות שלהם הלכה ודעכה. השיר הקודם שלהם בטופ 40 בארצות הברית היה "Sunny Afternoon" בשנת 1966.

השורה "אתה שותה שמפניה וזה טעים בדיוק כמו קולה" הוקלטה תחילה כ"זה טעים בדיוק כמו קוקה קולה". אלא שרשות השידור הבריטית (BBC) סירבה לשדר את השיר בגלל השם המסחרי של חברת המשקאות, וריי דייויס נאלץ לטוס מניו יורק ללונדון כדי לשנות את המילים ולאפשר את העלאתו לשידור.

ריי דיוויס אמר בראיון, כי הוא לא הראה בתחילה את המילים ללהקה. "רק עשינו חזרות עם מקהלה על ה" לה לה לה לה לה-לה" , הפזמון שבו התחלנו. היתה לי אז ילדה בת שנה והיא שרה איתנו את השורה הזו.

I met her in a club down in North Soho

Where you drink champagne and it tastes just like cherry cola

C-O-L-A cola

She walked up to me and she asked me to dance

I asked her name and in a dark brown voice she said, "Lola"

L-O-L-A Lola, lo lo lo lo Lola

Well, I'm not the world's most physical guy

But when she squeezed me tight she nearly broke my spine

Oh my Lola, lo lo lo lo Lola

Well, I'm not dumb but I can't understand

Why she walk like a woman and talk like a man

Oh my Lola, lo lo lo lo Lola, lo lo lo lo Lola

Well, we drank champagne and danced all night

Under electric candlelight

She picked me up and sat me on her knee

And said, "Little boy won't you come home with me?"

Well, I'm not the world's most passionate guy

But when I looked in her eyes

Well, I almost fell for my Lola

Lo lo lo lo Lola, lo lo lo lo Lola

Lola lo lo lo lo Lola lo lo lo lo Lola

I pushed her away, I walked to the door

I fell to the floor, I got down on my knees

I looked at her, and she at me

Well that's the way that I want it to stay

And I always want it to be that way for my Lola

Lo lo lo lo Lola

Girls will be boys, and boys will be girls

It's a mixed-up, muddled-up, shook-up world

Except for Lola, lo lo lo lo Lola

Well I left home just a week before

And I've never ever kissed a woman before

But Lola smiled and took me by the hand

And said, "Little boy, gonna make you a man"

Well I'm not the world's most masculine man

But I know what I am and I'm glad I'm a man

And so is Lola

Lo lo lo lo Lola, lo lo lo lo Lola

Lola, lo lo lo lo Lola, lo lo lo lo Lola

Lola, lo lo lo lo Lola, lo lo lo lo Lola

Lola, lo lo lo lo Lola, lo lo lo lo Lola

Lola, lo lo lo lo Lola, lo lo lo lo Lola

Lola, lo lo lo lo Lola, lo lo lo lo Lola

Lola, lo lo lo lo Lola, lo lo lo lo Lola…

The Kinks - Lola

