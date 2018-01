מה שנותר לו לעשות בשעת אחר הצהריים, אחרי מה שעולל לו איש המיסים. הבנאדם בלחץ. עם כל הצרות, יש לו אמא שמנה שמנסה לשבור אותו (דיווויס: היתה לי אמא גדולת ממדים, אבל זה גם דימוי לבריטניה, המדינה בה חייתי"), והוא הרי אוהב חיי מותרות. ריי דייוויס, איש להקת הפופ רוק, הקינקס עבר בעת כתיבת השיר תקופה קשה. הקינקס היו בעיצומה של פריחה פתאומית למעמד הכוכבים, אבל מתחים בתוך הלהקה, תביעות משפטיות, עומס עבודה לא מציאותי וניהול כואב הפכו אותם לאומללים. דייויס היה שקוע גם באבהות, ועזב את הלהקה לזמן מה. בזמן שהוא התאושש, דייוויס כתב את השיר, כשהוא מבטא את רגשותיו באמצעות אלטר אגו של עשיר לחוץ. ריי דייויס סבל סבל ביום ההקלטה מהצטננות. "עשיתי את השיר בטייק אחד. ששמעתי את התוצאה, ביקשתי להקליט את השיר מחדש, אבל התברר שנגמר זמן הסאשן באולפן. אז זה מה ששומעים עד היום. הייתי אז בן 22 ונשמעתי כמו בן 40, מצד שני יצא שיר שמח, והיה לי כיף לכתוב אותו". ביטלס? מי ששומע השפעות – שומע נכון.

השיר יצא 3 שנים אחרי הקמת The Kinks ל ידי ריי דייוויס ואחיו דייב דייוויס במאסוול היל בצפון לונדון. מקור שמה של הלהקה טמון בקוד הלבוש שהיה נהוג בקרב חבריה – kinky. הלהקה בכל גלגוליה הפרסונליים פעלה בין השנים 1964 ועד 1996.

מקום 1 בריטניה, מקום 14 ארה"ב.

The tax man's taken all my dough

And left me in this stately home

Lazing on a sunny afternoon

And I can't sail my yacht

He's taken everything I got

All I've got's this sunny afternoon

Save me, save me, save me from this squeeze

I gotta big fat mama trying to break me

And I love to live so pleasantly

Live this life of luxury

Lazing on a sunny afternoon

In a summertime

In a summertime

In a summertime

My girlfriend's run off with my car

And gone back to her ma and pa

Telling tails of drunkenness and cruelty

Now I'm sitting here

Sipping at my ice cold beer

Lazing on a sunny afternoon

Help me, help me, help me sail away

Well give me two good reasons why I oughta stay

'Cause I love to live so pleasantly

Live this life of luxury

Lazing on a sunny afternoon

In a summertime

In a summertime

In a summertime

Ah, save me, save me, save me from this squeeze

I gotta big fat mama trying to break me

And I love to live so pleasantly

Live this life of luxury

Lazing on a sunny afternoon

In a summertime

In a summertime

In a summertime

Writer/s: RAY DAVIES

