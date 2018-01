דרב גורדון Derb Gordon הוא הזמר, שחותמו הקולי מוטבע בשיר הזה. שורשים: קינגסטון ג'מייקה, שם נולד עם אחיו התאום לינקולן, ששימש גיטריסט של The Equals. הם הקליטו שירים רבים בסגנון סקה-פופ, כשהבסיס הוא המוסיקה הג'מייקנית.

השיר שהגיע למקום הראשון בבריטניה ב-3 ביולי 1968 נכתב על ידי חבר הלהקה אדי גרנט, מי שכיכב במקביל גם בהרכב ""Electric Avenue" כאמן סולו. במקור, השיר היה צד ב' של הסינגל "Hold Me Closer" אבל השיר הזה לא זכה כמעט לתשומת לב. בתחילת 1968 "בייבי קאם בק" יצא כסינגל בגרמניה, שם הוא טיפס הלמקום הראשון במצעד. אחרי שהוא הגיע לפסגה גם בבלגיה ובהולנד, השיר יצא סוף סוף בבריטניה, שםנסק עד למקום הראשון.

The Equals – "השווים" היו להקת פופ שנוצרה באנגליה ב -1965 על ידי דרב גורדן (שירה), אחיו התאום לינקולן (גיטרה), אדי גראנט (גיטרה), ג'ון הול (תופים) ופט לויד (גיטרה). בגרמניה היו להם עוד 12 להיטים נוספים, ושני שירי טופ טן בבריטניה ("Viva Bobby Joe" ו- "Black Skin Blue Eyed Boys") עוד לפני שבעיות משפטיות עם חברת התקליטים שלהם לא אפשרו ללהקה להוציא עוד תקליטים.

Come back

Baby, come back

Baby, come back

Baby, come back

This is the first time [unintelligible] today

That you have run away

I'm asking you for the first time

Love me [unintelligible] stay (all right)

(Hey (all right

(Hey (all right!

Hey, yeah

Come back

Baby, come back

Baby, come back

Baby, come back

There ain't no use in you crying

'Cause I'm more hurt than you

I shoulda not been out flirting

But now my love is true

(Ooh (all right

(Ooh (OK!

Ooh, yeah

Come back

Baby, come back

Baby, come back

Baby, come back

Come back, baby, don't you leave me

Baby, baby, please don't go

Oh, won't you give me a second chance

Baby, I love you so (all right)

Oh (oh, yeah)

(Oh (unintelligible

Oh, yeah

Come back

I said baby, come back

I said baby, come back

Oh won't you please come back

Oh won't you please come back

Writer/s: J.C. CROWLEY, PETER BECKETT

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: