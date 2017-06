אנחנו העולם, כשמתרחש אסון. אנחנו נחצה את הגשר מעל מים סוערים. צדקה כבר לא תציל ממוות, אבל היא עשוי להוות מעט אוויר לנשמה. טיפת אור בקצה המנהרה החשוכה. אמני המוסיקה הם שמתגייסים ראשונים.

כמה מהכוכבים הבריטיים הגדולים ביותר התגייסו והקליטו גרסה ל – "Bridge Over Troubled Water", הקלאסיקה של סיימון וגרפונקל. כל ההכנסות ממנה נועדו לסייע לנפגעי האסון מגדל גרנפל בלונדון, אשר מניין ההרוגים בו הגיע לפחות ל-79.

רשימת האמנים המשתתפים כוללת בין השאר את: רובי וויליאמס, ג'יימס בלאנט, ליאם פיין ולואיס טומלינסון מ-One Direction, ג'יימס ארתור, רוג'ר דאלטרי, אמילי סנדה, ריטה אורה ועוד. הסינגל שיצא הפך תוך זמן קצר בלבד לסינגל הנמכר ביותר בבריטניה בעשור הנוכחי.

סיימון קאואל הוא שקרא לכוכבים להתאחד ולהקליט את סינגל הצדקה. עם כל הטרגדיה והעצc – רגעים של התרוממות רוח בעולם ללא רחמים.

Stormzy opens the single with a rap. It then follows

When you’re weary [Robbie Williams]

Feeling small [James Blunt]

When tears are in [Rita Ora]. your eyes [Craig David]

I will dry them all [Dan Bastille]

I’m on your side [Liam Payne]

When times get rough [Emeli Sande]

And friends just can’t be found [Kelly Jones]

Like a bridge over troubled water [Paloma Faith]

I will lay me down [Louis Tomlinson]

Like a bridge over troubled water [Labrinth]

I will lay me down [Jorja Smith]…

WSTRN then performs a rap before the song continues:

When you’re down and out [Leona Lewis]

When you’re on the street [Jessie J]

When evening falls so hard [James Arthur]

I will comfort you [Roger Daltrey]

I’ll take your part [Ella Eyre]

When darkness comes [Anne Marie and Ella Henderson]

And pain is all around [Louisa Johnson]…

Like a bridge over troubled water [ Robbie Williams, all voices]

I will lay me down [James Arthur]

Like a bridge over troubled water [Choir]

I will lay me down [Rita Ora]

