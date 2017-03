ג'ון, טרבור וריק מגיעים להיכל מנורה בת"א. הם ינסו להדליק מחדש את המוסיקה של להקת האם Yes, למען מי שעדיין שומרים אמונים להרכב הפרוג רוק העל זמני. ג'ון אנדרסון (שירה), טרבור רבין (גיטרה) וריק וייקמן (קלידים) נפגשו לאחרונה לפני 25 שנה (1990) כדי לנגן את מיטב השירים של להקת האם. במשך השנים מאז, עלו לבמות ורסיות שונות של Yes בקונסטלציות שונות, שניסו לשחזר את הדבר האמיתי. ההופעה בטור הנוכחי מחזירה את השלישיה לגרסת 1990 של "יאס".

שלא תהיה טעות: לא מדובר בלהקת YES, זו שנולדה ב-1968, אלא באחד הפיצולים של ההרכב – שלושה שהחליטו לאחד כוחות ולהקים הרכב חדש שנקרא ARW – קיצור השמות אנדרסון-רבין-וייקמן, שמטרתו לחזור לחומרים ישנים אבל גם להפיק מוסיקה חדשה. אי אפשר שלא להזכיר בנשימה אחת את החברים ביל בראדפורד, סטיב האו, כריס סקווייר, שהלך לעולמו לפני שנתיים. להרכב הנוכחי מצטרפים לי פומרוי – בבס ולו מולינו – תופים.

"להגיע למצב בו אני על במה את עם ריק ועם טרבור ושר איתם את השירים האלו כיום בגילנו זו חוויה עוצמתית שקשה לתאר במילים" כך אנדרסון, "אני נרגש לבצע גם מוזיקה חדשה ולשיר שוב את החומרים שלנו, זה יהיה מסע מוזיקלי הרפתקני בכל כך הרבה מובנים עבורי".

להיטים? YES ממש אינה להקה של להיטים. מרבית היצירות שלה מורכבות ואורכות כמו Awaken מתוך האלבום Going For The One או Cans And Brahams מתוך האלבום Fragile של 1972.

הלהיט הגדול היחיד של הלהקה היה Owner Of The Lonely Heart השיר הגיע למקומות ראשונים במצעדים, זכה להשמעות כבדות, ואף נכנס לפלייליסט של MTV. השיר היה חלק מהאלבום 90125. שסימן התרחקות מהסאונד הפרוגרסיבי של הלהקה משנות השבעים בעיבוד לגיטרות דיסטורשן וסינטיסייזרים. Roundabout מתוך Fragile הגיע למקום ה-13 במצעד האמריקני ב-1971. הקטע Rhythm Of Love מתוך Big Generator הגיע למקום ה-40 ב-1987.

היכל מנורה מבטחים 7 במרץ

