1. To All The Girls I've Loved Before – Iglesias, Julio & Willie Nelson

2. Moralito

3. All Of You – Iglesias, Julio & Diana Ross

4. Crazy

5. My Love – Iglesias, Julio & Stevie Wonder

6. Can't Help Falling In Love

7. Vincent

8. When I Need You

9. Crazy In Love

10. Fragile – Iglesias, Julio & Sting

11. When You Tell Me That You Love Me – Iglesias, Julio & Dolly Parton

12. Caruso

13. Smoke Gets In Your Eyes

14. Summerwinds – Iglesias, Julio & Frank Sinatra

15. Por El Amor De Una Mujer

16. Moonlight Lady

17. My Way – Iglesias, Julio & Paul Anka

18. Me Va Me Va – Iglesias, Julio & Paul Anka

19. Un Canto A Galicia

20. Soy Un Senor

21. Hey

22. Ou Est Passee Ma Boheme

23. Momentos

24. Amor

25. De Nina A Mujer

26. Que Nadie Sepa Mi Sufrir

27. Begin The Beguine

28. Manuela

29. Abrazame

30. Milonga

31. A Media Luz

32. Ni Te Tengo Ni Te Olvido

33. La Carretera

34. Bamboleo

35. La Cumparsita

36. Agua Dulce Agua Sala