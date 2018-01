יו מסקלה, Hugh Masekela, שמת בגיל 78, היה אחד הנגנים המשובחים והבולטים ביותר בעולם הג'אז, חלוץ הג'אז בדרום אפריקה ובעל מוניטין עצום בעולם הג'אז. נגינתו בחצוצרה ופלוגלהורן מיזגה ג'אז עם סגנונות דרום אפריקאיים ומוסיקה מרחבי יבשת אפריקה. מסקלה, שגלה מדרום אפריקה במשך 30 שנה בגלל שלטון האפרטהייד, היה יוצר ואף זמר אקטביסט בעל השפעה רבת עוצמה וקול פוליטי זועם נגד שלטונות דרום אפריקה. הוא לא נרתע לעשות שימוש במוסיקה ובהופעותיו כדי לתקוף את משטר האפרטהייד, שגירש אותו ממולדתו. גם כשחזר לארץ מולדתו בהנהגתו של נלסון מנדלה, לאחר שחי ועבד בארצות הברית , גם כאשר חזר לארץ הולדתו בהנהגתו של נלסון מנדלה, לאחר שחי ועבד בארצות הברית, המשיך מסקלה להגיב ללא חשש על אירועים פוליטיים בדרום אפריקה וברחבי העולם, כשהוא נהנה ממעמדו כסלבריטאי בינלאומי המשתף פעולה עם ענקי מוסיקה ממיילס דיוויס ועד מרים מקבה ופול סיימון.

מסקלה השתתף בפתיחת משחקי גביע העולם ב-2010 בדרום אפריקה, וב – 2012 הוא התאחד מחדש עם פול סיימון לסיבוב עולמי בחגיגת יום השנה ה -25 לפרויקט "גרייסלנד". מאוחר יותר באותה שנה השתתף באירוע הג'אז Songs of Migration, שאיחד נגנים מהגרים מדרום אפריקה, ניגריה ודרום אמריקה. ההקונצרט האחרון של מסקלה, שהוציא כ-40 תקליטים במשך הקריירה שלו היה "ללא גבולות" שנערך בשנת 2016.

Hugh Masekela "Grazing In The Grass" live at the Kuumbwa, March 24th, 2014