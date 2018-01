אני לא מתכוון להגדיר את הג'אז של חמישיית אייל תלמודי. הוא כל כך צבעוני, שנעשה לו עוול בקביעת סיווג או שיוך מוסיקלי. ג'אז הוא תחום שמוציא נגנים להרפתקאות של חופש יצירה ואלתור. תלמודי, שכתב את רוב הקטעים, גייס נדמה לי את ההרכב שיגשים את מאווייו כיוצר ורסטילי.העושר לוקח למחוזות שונים. למשל: הקטע השביעי הוא When I Was 17 של פרנק סינטרה. בחיים לא הייתי מצפה לקבל את הסווינג הזה בגרסת גרוב נועזת כזו. כמה מיוחד. כל האלבום הזה גרם לי לעשות repeat. לכו לסיום לקטע שנקרא Lo Stam. סקסופון (תלמודי) וחצוצרה (ספי ציזלינג) מנהלים דו שיח באוריינטציה פאנקית שלוקחת אותך למקומות לא צפויים גם בזכות האלתור הנהדר בגיטרה של עוזי פיינרמן. זה אחד הקטעים המורכבים המאתגרים ששמעתי במשבצת של ג'אז ישראלי. כעשר דקות של דמיון יצירתי בלתי נגמר. לא כל הקטעים באותה רוח. הפתיח Ayalon Zafon נשמע סטנדרט מלודי שלוקח את הנגנים לסאשן מלודי מענג. Fela on My Mind הוא ג'אז Groovy (גְּרוּבִי) מרתק בסולו החצוצרה של ספי ציזלינג. גם For Smoking עפ"י מאיר אריאל נשמע אף הוא יצירה ג'אזית (סטנדרט) מה שבולט לאורך האלבום הוא שילוב מופתי של חופש יצירתי עם גישה פתוחה לפרשנות מלודית והרמונית במקצבים שנעים בין סווינג לאפרוביט.

איל תלמודי – סקסופון טנור וקלרינט, ספי ציזלינג – חצוצרה, עוזי פיינרמן – גיטרה, גלעד אברו – קונטרבס, אביב כהן – תופים. הפקה: איל תלמודי ואורי ברק



1. Ayalon Zafon

2. Fela on My Mind

3. For Smoking

4. Gili and the Jets

5. Stam Lo

6. Even If

7. If Even

8. When I Was 17

9. Lo Stam

Eyal Talmudi Quintet - Even If

