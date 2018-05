הסיום: אקפלה בשלישייה של השיר Killing Dragons. "קח את גופי, את הקליפה שלי….קח את שפתי הם חופשיים, והם אינם מועילים לי. כל מה שרציתי לומר נאמר. קח את ידיי הן קרות שבירות מדי מכדי להחזיק בהן. כל כך קשה להאמין שהן היו שלי. קח את נשמתי (קח את נשמתי) קח את כל זה"… פינאלה מיוחד, שאומר ועכשיו קחו אותנו נטו. סוג של אנטיקליימקס מפתיע.

גופה של שרה בטנס נראה רזה ושביר יותר מכל הפעמים הקודמות שראיתי אותה. חזותה אף יותר גברית. פעם שישית כאן עם אחיה גרט ולהקת קייס צ'ויס. אני בהופעה של הלהקה פעם שלישית. לפי הקהל, יש מי שלא נולדו, כאשר הלהקה החלה לפעול לפני 25 שנה באנטוורפן.

הם בני בית בבארבי. סולדאאוט כמו מובן מאליו, עדיין מפתיע, אבל מוצדק: קייס צ'וייס עדיין חיה ובועטת מאז שהחלה דרכה במרתף קטן באנטרורפן שבבלגיה ב-1993. שרה בטנס משקיעה כל כוח ואנרגיה בשירה טעונת השראה עם הרכב מצוין שבין רוק פוסט גראנג' לבלדות פופ ופולק, גיטרות אקוסטיות וחשמליות. החימום המשמעותי היה בשיר השני ב – Cocoon Crash. רוק עוצמתי נהדר אלא שאז אז מגיע שיר פופ פולק מלודי אקוסטי מרכך כמו If you’re not Scared.

Every single night in bed / A black cross says "Perhaps you're getting better" / I'd like to thank you for your efforts / To promote what really matters / Whenever you're about to fall / Remember this, it's not a news flash / Don't pretend to know it all, but go ahead / Call it a cocoon crash

מאז ההופעות הראשונות כאן, הקהל הישראלי מתדלק להם את המופע. סוג של קאלט. סיפור אהבה בהמשכים, שמגיע לשיאים ב – Not An Addict ואחריו ב- Everything for Free, עוד לפני שהלהקה חוזרת לבמה להדרן.

אין ספק: זוהי להקה של הופעה חיה. שרה בטנס, רעננה, מלאה חיוניות, רוקרית נפלאה, גם זמרת פולק בעלת גישה לירית רגישה. העדינות והעוצמה יוצרים את השלם הנפלא שלה של קייס צ'וייס. הסגנון? תערובת: פולק-רוק, פוסט גראנג', אינדי או אלט-רוק. מה שבא בא. ההרכב הזה אינו זקוק להגדרות, אבל אין ספק שמדובר באיזושהי זיקית רוק שראשה – שרה בטנס. לא מדובר בדיוות רוק, בפוזת רוק נשית, אלא בזמרת שעולה לבמה לשרת את השירים היפים, כסינגר סונגרייטר אמיתית, בטונים שמגיעים ממקומות שמתחת למיתרי הקול, מתחברת נפלא לנגנים שלה, שביחד ממשיכים להישמע בחגיגות העשרים וחמש כלהקת רוק אן.בי.איי, שלא איבדה דבר.

01. Mr. Freeze

02. Cocoon Crash

03. Hide

04. If you’re not Scared

05. Almost Happy

06. Believe

07. My Heart

08. Another Year

09. Butterflies Instead

10. The Ballad of Lea & Paul

11. We are the Universe

12. Private Revolution

13. The Phantom Cowboy

14. Shadowman

15. Echo Mountain

16. Not an Addict

17. Everything for Free

18. 20000 Seconds

19. Virgin State of Mind

20. I will carry you

21. We are Glaciers

22. Killing Dragons

צילום: מרגלית חרסונסקי

