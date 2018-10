טום אודל. יליד צ'יצ'אסטר, בריטניה, היה בן 22, כשזכה בפרס "הבריט" בקטגוריית "בחירת המבקרים", על אלבומו Long Way Down. הבלונד שלו אולי הטעה. הוא לא היה הצעיר היפיוף שמפזר תדמית מתקתקה. הפסנתרן הציג קול בעל מנעד ווקאלי תחושתי מרשים ושירים שמגיעים ממקומות של – זה הסיפור שלי ואני לא מבלף. ב- “Jubilee Road”, אלבומו השלישי, טום אודל ממשיך לספר את סיפור השכונה שלו במזרח לונדון והאנשים המתגוררים. האלבום הוא מסע של 11 שירים, מחוברים בצלילי אינדי-פופ מסוגננים במסלול מיינסטרים אינטימי גדוש בבלדות מלודיות רגש נפלאות. הזמר-פסנתרן משלב סיפורי חיים אמיתיים על המקום בו חי. לאורך יצירת האלבום, טום חוזר לבית נעוריו במזרח לונדון כדי ליצור את השירים, יוצר מחדש דרמות החיים בהזדהות מושלמת. משיר הפתיחה "Jubilee Road", בלדה דרמטית ומונומנטלית, מתוארת הקהילה הססגונית של הרחוב, והמהמרים הרועדים שתייני הוויסקי בחנות ההימורים המקומית ("קווין אוף דיאמונדס").

It's a late Friday night/ The street lamps are shining/ Up in my bedroom/ There's a mighty big fight

Between the thunder and lightning/ Wonder who will lose

I see a party balloon/ And I ain't been invited/ Hey, look at that moon

There ain't nothing like it/ All grey and gold

Down on Jubilee Road

סיכום: אלבום יפהפה, שאצלי עורר מחדש את אהבתי לסוג המוסיקה הזה של סינגרים-סונגרייטרים המנגנים בפסנתר את סיפורי חייהם ותובנותיהם – דוגמת אלטון ג 'ון ובילי ג'ואל . טום אודל הוא אחד מהליגה הזו, ואני מתכוון לליגת על.

*** הדואט עם הזמרת אליס מרטון בשיר Half as Good as You צולם בחדר במזרח לונדון באזור בו אודל חי בעבר.

I’m sick to death of eating breakfast on my own, starting out my daily blues. I’m sick to death of spilling coffee on my phone, scrolling through pictures of you." "I’d like to say that maybe we could work it out, but I know that it’s no use, If I ever find anyone half as good as you, I think maybe that would do.

אודל: "את המילים כתבתי בהשראת חברים, באזור בו גדלתי. הקלטתי את רוב השירים בחדר מגורים של בית. אני עדיין שומע את קולות הטלוויזיה של אדם קשיש שחדרו מבעד לקירות החדר הסמוך, את הילדים מהבית מול משחקים כדורגל ברחוב למטה וגם את קול הצעדים של חברתי על רצפת העץ. אני לא גר שם יותר, החיים שלי השתנו קצת, אבל אני תמיד אזכור את הזמן בחיבה ואני מקווה שהמאזינים יהנו להאזין לאלבום ממש כפי שאני נהניתי לעשות אותו"

1. Jubilee Road

2. If You Wanna Love Somebody

3. Son of an Only Child

4. You're Going To Break My Heart Tonight

5. China Dolls

6. Queen of Diamonds

7. (Half as Good as You (feat. Alice Merton

8. Go Tell Her Now

9. Don't Belong In Hollywood

10. Wedding Day

11. (If You Wanna Love Somebody (Single Version

