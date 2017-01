זו הייתה התכנסות של מבחר ענקים להצדעה לאחד מגדולי הזמרים של המאה העשרים והעשרים אחת. ב-3 לאוגוסט חגג טוני בנט את יום הולדתו ה-90. לרגל האירוע התקבצו ב"רדיו סיטי מיוזיק הול" בניו יורק כמה מחבריו הטובים של הזמר וחברו אליו לספיישל טלוויזיוני מיוחד וחד פעמי שכולו הצדעה לקריירה המוסיקלית המפוארת שלו.

החימום הוא של זמרת ג'אז נפלאה – ליידי גאגא ששרה The Lady Is a Tramp. אנדראה בוצ'לי עלה לשיר Ave María,השחקן קווין ספייסי מפתיע בביצוע של קרונר אמיתי ב The Very Thought of You . דיאנה קראל אילתרה על הפסנתר ושרה I've Got the World on a String. בילי ג'ואל תרם את New York State of Mind בדואט מלהיב עם בנט. בנט עצמו שר חמישה שירים בלבד. ההצדעה אינה רק לטוני בנט, אלא לסגנון, לתקופת הסווינג, לג'אז הווקאלי. מסוג האלבומים שאינם עומדים למבחן הזמן, קולות נהדרים, עיבודים מלוטשים. יעביר לכם נסיעה של שעה בכייף, אולי יגרום לכם להתאהב מחדש.

*** טוני בנט נע בין פופ מסורתי לג'אז ווקאלי. הוא נולד ב-3 באוגוסט 1926 בניו-יורק. משך כמעט 70 שנות קריירה נשאר בפסגה. מאז שנות השמונים הפופולאריות שלו שוב בנסיקה. מבקריו כותבים על קריירה שהיא לא פחות "שיווקית" מאשר מוסיקלית. האיש זמר (Crooner) מעולה, בוחר בקפידה כל שיר, וגם יודע למכור את עצמו, לחבור לכוכבים ותיקים כצעירים לדואטים, לנהל קריירה בחשיבה אסטרטגית, להתמקד בשירים מספר השירים האמריקני הגדול, כלומר בסטנדרטים מוכרים ומבוקשים ולהגיש אותם הכי רומנטי בקול הטנור הצרדרד שלו, כשהוא פונה לקהלים שונים – חובבי הפופ הישן ואוהבי הג'אז הווקאלי. בתחילת המאה ה-21, בנט, אחרון הנפילים של דור הענקים, עדיין רלוונטי, ממשיך לנהל את הקריירה שלו וללעוג לגיל.

The Lady Is a Tramp – Lady Gaga

The Good Life – Michael Bublé

Ave María – Andrea Bocelli

The Very Thought of You / If I Ruled the World – Kevin Spacey

I've Got the World on a String – Diana Krall

New York State of Mind – Tony Bennett and Billy Joel

I Can't Give You Anything but Love – Rufus Wainwright

A Kiss to Build a Dream On – k.d. lang

Visions – Stevie Wonder

La Vie en Rose – Lady Gaga

Can You Feel the Love Tonight – Elton John

Autumn Leaves – Leslie Odom Jr.

Who Cares?

The Best Is Yet to Come

I Left My Heart in San Francisco

I Got Rhythm

How Do You Keep the Music Playing?