האלבום השישי שלה, מעיד כי טיילור סוויפט ניסתה להגיע למקומות חדשים – אינטרוספקטיביים יותר באשר לעיסוק בעצמה. "מוניטין" נשמע כאלבום העמוק ביותר שלה – מחזור שירים על איך זה מרגיש כשאתה מפסיק לרדוף אחרי אהבות ונותן לחיים שלך לקרות. כיוצרת פופ מהמדרגה הראשונה, היא מנסה משהו חדש, כפי שתמיד עשתה, היא עושה תמיד. אבל בגלל שהיא טיילור סוויפט, היא לא יכולה להפסיק להיות עצמה.

סוויפט, כיום בת 27, נמצאת בעין הציבורית מאז גיל 15. המעבר האומנותי שלה מזמרת מוסיקת קאנטרי לאלילת פופ מיינסטרים הפך אותה לנערת הפוסטר של דור הסלפי, התופעה הגדולה של המדיה החברתית. באלבום 1989, שהיה האלבום הנמכר ביותר של שנת 2014. כל שיר אישי נשמע כמו חלק מאופרת סבון. היה איזו חשש ה שאחרי שיר ר כמו "Look What You Made Me Do" האלבום יהפוך לחגיגה של רחמים עצמיים אבל זה היה רק אחד המהלכים שלה באלבום הזה: היא משחקת טווח רגשי גדול יותר – פונה לא רק לבנות עשרה.

היא נוגעת בלחצים של להיות באור הזוהר של זרקורי התקשורת – "שברי הלב שלי שימשו כבידור" – מעין נזיפה לאלה שמנסיים לפרש את שיריה כמשקפים של חייה האישיים.

האלבום נוצר עם מפיקי העל השוודיים מקס מרטין ו Shellback ( מבריטני ספירס ל-One Direction), ג 'ק אנטונוף בכל מקום (לורד וסנט וינסנט),הטכנולוגיה הדיגיטלית משתלטת אט אט על סוויפט, דוחפת אותה לפופ מעט פלסטי. מצד שני שיר כמו This Is Why We Can’t Have Nice Things מחזיר למסורת פופ אמריקנית המאפיינת את מחזות הזמר של ברודוויי, כאיזושהי אנטיתיזה למודרנה.

סוויפט כותבת טקסטים טובים יותר מאשר מה"ממוצע" בשוק הפופ. מבין 15 השירים מעט מאוד נכתבו כדי להיות "להיטים" בלב האלבום – רצף של שירים המתארים את עלייתה, ונפילתה של מערכת יחסים חולפת, שירים שיכולים להיות כיתת אמן לכתיבת פופ. שירים כמו Gorgeous , getaway ו – King of My Heart מונעים במנגיניות יפהפיות. למנגינה של Gorgeous יש איכות מלנכולית יפה שמזכירה את להקת Abba. ("אתה צריך לחשוב על עוצמת השדה המגנטי שלך שהוא מדי חזק"). Dancing With Our Hands Tied מחזיר לצלילי מיינסטרים רוק בהשראת "1989" , בעוד שNew Year’s Day מוכיח הוא חריג בתחום בלדות הפסנתר

"מוניטין" הוא שיא מרתק בקריירה שלה, מחובר לעצמה לאירועים בחייה. סוויפט מתחה את יכולות הכתיבה שלה למקומות חדשים, לעיתים מפתיעים. שירים כ – Look What You Made Me Do ו -his Is Why We Can’t Have Nice Things מדגישים מצב חדש בה טיילור מבטאת את עצמה לעומק בלי לחפש את המעריצים שלה.

‘…Ready For It?’

‘End Game’ (feat. Ed Sheeran and Future)

‘I Did Something Bad’

‘Don’t Blame Me’

‘Delicate’

‘Look What You Made Me Do’

‘So It Goes…’

‘Gorgeous

‘Getaway Car’

‘King Of My Heart’

‘Dancing With Our Hands Tied’

‘Dress’

‘This Is Why We Can’t Have Nice Things’

‘Call It What You Want’

‘New Year’s Day’

