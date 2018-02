במהותה בלדת הג'אז מקרינה אינטימיות לירית ומלודית, מנוגנת בטמפו נינוח. ברוב בלדות הג'אז האינסטרומנטליות, יכולים לשמוע סיפור למרות שהן חסרות מילים וקול מזמר שמספר את הסיפור. המילים משדרת את מצב הרוח. זה מה שקורה בשיר הזה. טל אורנן והטיילורמדס מצליחים לשדר את מצב הרוח הזה בעזרתה של דפנה לוי, זמרת ג'אז ישראלית מצוינת וג'ואל פראהם, הסקסופוניסט האמריקני הייחודי. המוסיקה מבטאת מראה עיניים ("מסתכל על הנהר עמוק לתוך הלילה") החובר למשמע אוזניים – זכרון השיר של ספטמבר האחרון והבקשה לשמוע אותו שוב. המנגינה – אולטימטיבית. העיבוד מחזיר למחוזות רומנטיים רחוקים, מעורר געגועים. אני יותר מאשר חי בשלום עם הג'אז הקונבנציונאלי הזה, היין הישן והטוב של הג'אז. הסולו של ג'ואל פראהם מעניק לשיר טוויסט מסעיר. הדואט אורנן-לוי מספר את הסיפור באינטימיות כובשת.

*** השיר "Play It Once Again" הוקלט לראשונה לפני כעשרים שנה בגרסה עברית.

טל אורנן – מוסיקה,בס ושירה, דפנה לוי אבן – מילים ושירה, ג'ואל פראהם – סקסופון טנור, עמית הראל – פסנתר., דרור יקר – גיטרה, עידו נמר – תופים.

Looking at the river

Deep into the night

A melody so haunting

forms a subtle trail of light

Some frozen leaves remind me

that Autumn in the park

You're still with me right now

Oh, so pretty yet so far

It's snowing through my mind now

Trying to get it right

My soul is calm and clear

You're the only one you fight

Remember that old tune

that led us through the fall

Now so much time went by

What's the meaning of it all

I still recall the music

Oh, can't you bring it back|

Lonely trees are standing naked

The night is cold and black

That song of last September

has drifted with the rain

I'll never leave, I promise

Just play it once again.new vision comes to life

Play it once again

Let's play it once again

Play it once again

Play it once again

Play it once again

Play It Once Again - Tal Ornan & The TalorMads

דירוג: