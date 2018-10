כמה הוא הזכיר לי על השיר הפותח Habibi את ג'ף באקלי. הטון, האווירה. המילים צריכות להיכתב אחרי האזנה לאלבום. שם חדש. טמינו, הזמר-מוסיקאי (שם מלא: Tamino Moharam Fouad נולד בבלגיה לאם פלמית ולאב מצרי ב -1996) בן ה-21. היכרות ראשונה. אוספי המוסיקה של אימו הובילו אותו מסרג' גינסבורג לטום וייטס, וגם למוסיקה של הזמרת המאלאית Oumou Sangaré. כן, גם ג'ף באקלי הוא חלק ממרקם ההשפעות. מצד אחר שמע מוסיקה של סבו המנוח מוהראם פואד – שחקן ומוסיקאי ערבי מפורסם וגם אום כלתום, הזמרת המצריה הגדולה.

טון אפלולי נמוך שמטפס לעיתים לגבהי הפלצט. הקול מהסוג הנדיר. יש בו עושר ועוצמה, שמסתירה את גילו, מנעד מדהים שעובר משירה קודרת ועמוקה לזעקה בפלסט שמזכירה זמרים כמו מט בלאמי ממיוז, או רופוס ויינרייט.

Something hides in every night

Brings desire from the deep

And with it comes a burning light

To keep us from our sleep

אם יש משהו כמו artful pop חדש – זה טמינו. נשמע אחד מאותם זמרים שאינך שואל מה הסגנון/ ז'אנר שלו. המוסיקה נוגעת/ למסורת אבותיו- כמו העיבוד ל – "So it Goes" בליווי תזמורת של המורכבת בעיקר ממוסיקאים שברחו בעיקר מסוריה ומעיראק.

Amir Tracklisting: Habibi, Sun May Shine, Tummy, Chambers, So It Goes, Indigo Night, Cigar, Each Time, Verses, w.o.t.h., Intervals, Persephone

Tamino - Amir

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: