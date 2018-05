יאללה בלגן. הטרנטה גרוב מאשין הולכת על טרנד הקרוס אובר, חאפלה קוסמופוליטית. הדיאלקט הג'מייקני, הגרוב הבלקני, קשקושי מילים בכל שפה וסלנג. מה יצא? Derba Herbalista with a combination. מה זה? לא חשוב, העיקר שיהיה שמח. goote vibe. מקוריות? ממש לא. גורן ברגוביץ', המלחין החצי קרואטי חצי סרבי של "שעת הצוענים"עשה מהסגנון תהילת עולם. שמחת הצוענים. הקרקס של אמיר קוסטוריצה עובר ען המוסיקה הזו מעיר לעיר. קח. קולות מטורללים, תוסיף צליל אקורדיון, מחיאות כפיים קצובות, מיזוג שפות וסלנג. לפעמים זה נשמע כמו חתונה יהודית, ומי שקלט יידיש – אוזניו לא בגדו בו. ה – Oi Va Voi הזה. זה נשמע לפעמים נפוח, רעשני ופומפוזי, כמו קרקס של אטרקציות מוסיקליות, שנועד להקפיץ ולשחרר. זה הכל.

Herba Herbalist, / coming with the sound baba from the middle east,/ farmer of a ganja and a farmer of a nana, / got a reputation from Mumbai to pardes hanna,/ Bubling on a good vibe me a positive selecta coming now betov so yalla ten lo ta'kaseta sibili bong dong ala sax and a trumpe-ta-rante globalista keta

Sidigdaba Sidigdaba sidigda seassion / Derba Herbalista with a combination / Mashing up di place with a style and fashion now follow me follow me down to a big balagan, When me rock the mic, / me a feel Oi Va Voi / got a goote vibe me recommend sheyalla boi, supervisor fi di groove with a sound bil'adi i man now got the scream like ya waradi

Tarante Groove Machine - Herbalist

דירוג: