יש כאן סיפור: הפחד שהשתקף מעיניה, כי האמינה לשקרים של השטן – נכנעה עוד לפני שהקרב התחיל, כך שהיה ברור מי ניצח. הגאווה שלה שגוועה, הפחד ששיתק והכניע אותה. יאיר הרלינג שר את סיפורה של מי שהרימה ידיים (סיומם של יחסים?) עוד לפני שהקרב החל. הצלילים הנוגים משרטטים את תוגתה בקול דק ורפה משהו. הגם שהשירה רזה, יאיר הרלינג משכנע כי השתתפותו בצערה – כנה. עם זאת חסר לי בשיר הזה עיבוד יותר מעניין ואטרקטיבי, שיהפוך את המלודיה היפה למרקם מוסיקלי עשיר יותר/ מפעים יותר. חשבתי על הביטלס: קיים כאן הכיוון המוסיקלי של ארבעת המופלאים. אילו השיר הזה היה נופל לידיהם, הם היו הופכים אותו למטעם קלאסי. זה לא מה שאפשר לומר על הגרסה הזו של השיר.

Fear reflected in her eyes/ as she bieved the devil’s lies/ gave up before, the fight had begun/ so it was clear who had won

he raised his hands up to the sky/ as her pride slowing dies/ she never thought it would happen that way/ as she surrendered to dismay

she tfe was stronger/ than her weakening will/ even god couldn’t help her/ as she was sliding downhill

fear reflected in her eyes/ as she believed the devil’s lies/ gave up before the fight had begun/ so it was clear who had won

Yair Herling - Shattered Reflections

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: