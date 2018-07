יהונתן אופנהיים עלה על הגרוב המחניף. הוא צריך אותה. יגיד לה את כל הדברים היפים. רק שלא תאכזב. Baby don't let me go. הוא גם יוריד הילוך בשבילה, ישחקו אותה slow, יביטו זה בעיני זה. טקסט אינסטנט עם כל ה"בייבי" הזה שנועד להריץ במיד-טמפו את השיר. תן לתחושה לרוץ בקצב פריך, תבנית חוזרת ונשנית. העיבוד האלקטרוני יוצר את האינטרקציה. אופנהיים מצליח לחבר את הפאנקי בהיתוך קליל ל-רגאיי, להיפ הופ ולסול. השירה של אבישי מונטגומרי תואמת אקצנט אפרו קאריבי פופולארי ועדכני. השירה הנשית היא קישוט אפקטיבי. מבחינת הרוחות הקייציות הנושבות ברחבות הקוסמופליטיות – יש כאן פיוז'ן קרוס קלטשר מסחרי תפור היטב מכל צדדיו. אל תחפשו עומק.

I’m gonna treat you nice/ We are gonna be just fine

And when I look into your eyes I see the signs

You gonna treat me nice/ We’re gonna keep our drive

And when you look into my eyes you see the signs

Don't you know I need to see you / Need to feel you up

You keep on thinking I can fix it keep me up all night

I want to be your flow/Baby don't let me go

And if you want it baby, we could take it slow

I can see the way you move……. / I can feel you …

We'll be staring at each other eyes

Yeh yeh

