מה הציפיות מלהקה שמשך 35 שנות פעילותה הוציאה אלבומי אלמותיים כ – The Joshua Tree ו – Achtung Baby? נדמה שגם חברי U2 מבינים, שהם אינם יכולים להוציא משהו פחות מאשר אלבום חובה, ואמנם זהו אלבום פופ שכמו נועד "לענות" על הציפיות – נוגה, קליט, קולח.

האלבום שהוקלט בדבלין, ניו יורק ולוס אנג'לס, הוא פרק ההמשך לאלבום "Songs Of Innocence" משנת 2014. שני האלבומים שואבים השראה מאוסף השירים "Songs of Innocence and Experiences" של המשורר והמיסטיקן האנגלי William Blake מהמאה ה- 18.

בתצלום העטיפה רואים את בנו של בונו, אלי, מחזיק ידיים עם בתו של האדג ', סיאן. במהלך כמה קונצרטים, התצלום הופיע על המסך בסיום מופעי U2 בשיר "The Little Things That Give You Away הנכלל באלבום החדש.

זהו אלבום של מצבי רוח דינמיים המתורגמים להפקה מרהיבה. "American Soul" למשל, הוא עיבוד לגיטרה מטאלית המתכתב עם השורשים שהניעו את U2.

חלק מהשירים מעוררים תחושה של סופיות. "עוד דחיפה אחת ואני עוד פעם נולד", הוא שר ב – "Lights of Home", שיר קצבי מלהיב. בונו נשמע פאטאלי: "אני לא צריך להיות כאן כי אני צריך להיות מת", הוא שר. אם שירי Songs of Innocence היו הצצה לאחור למקורות הפאנק-רוק של הלהקה בשלהי השבעים בדבלין, Songs of Experience הוא אלבום של סוף גיל המעבר, בו יש להתמודד עם מציאות בלתי נמנעת: אין לך כבר כל הזמן בעולם.

"אהבה היא כל מה שנשאר לנו", "הדברים הקטנים שמספקים אותך", "אהבה גדולה מכל דבר אחר בדרכה", "רד מדרכך" הם הוכחה שבונו ושות' עדיין מסוגלים להלחין שירים גדולים כמו השיר המסיים המצמרר There Is Light, בו בונו מחדש את המחויבות שלו לדבר הגדול של חייב – המוסיקה, כתיבת שירים והופעות. אם חברי U2, למדו משהו מהניסיון – הרי זה ששיר חדש גדול עדיין יכול להרגיש כמו היום הראשון של שארית חייך. שירי Songs of Experience נשמעים כמו התמימות המחודשת של הלהקה. הם לא איבדו שום דבר ממנה.

1 ‘Love Is All We Have Left’

2 ‘Lights Of Home’

3 ‘You’re The Best Thing About Me’

4 ‘Get Out Of Your Own Way’

5 ‘American Soul’

6 ‘Summer Of Love’

7 ‘Red Flag Day’

8 ‘The Showman (Little More Better)’

9 ‘The Little Things That Give You Away’

10 ‘Landlady’

11 ‘The Blackout’

12 ‘Love Is Bigger Than Anything In Its Way’

13 ’13 (There Is A Light)’

14 ‘Ordinary Love (Extraordinary Mix)’ (Bonus Track)

15 ‘Book Of Your Heart’ (Bonus Track)

16 ‘Lights Of Home (St Peter’s String Version)’ (Bonus Track)

Kygo mix))"You're The Best Thing About Me "17 )

U2 - Songs Of Experience

