מי שיאזין לשיר הזה ללא סיפור הרקע שלו, לא ידע, כי כתבה אותו מי שכבר אינה בחיים, וכי ירמי קפלן שר אותו מתוך הזדהות עם הסיפור שלה. מידע חוץ טקסטואלי (***), טראומטי וקשה ככל שיהיה, אינו חלק מהקונטקסט של השיר. זו אחת מנקודות התורפה בהבנת השיר ותוגתו.

שיר של צלילים נוגים, טון מתכוון, מלודיה פשוטה, עירוב שפות שיתפרש כסתמי על ידי המאזין, שאינו מכיר את מי שכתבה. גם הקריאה בסיום ("הלוואי שאנשים יזכרו לאהוב אותי") מנותקת מההקשר של הסיפור שמאחורי. השיר "סינדרלה" הוא סיפור מטפורי פשוט ממש כמו הטקסט שאומר "היית צריכה לחשוב פעמיים לפני שהאמנת בפיות טובות"" שאף הוא מתחום האגדות. תוגת הלחן מפרשת את סיפור הרקע, אם כי חסר מורכבות שתהפוך אותו ייחודי. השיר מושר ברגישות נוגעת ומגעת ע"י ירמי קפלן.

*** את השיר כתבה רותי בקר, משוררת וצלמת אמריקאית ישראלית, שנפטרה מסרטן, סמוך ליציאת ספר שיריה ותצלומיה "קנה לי גן עדן הלילה". ירמי קפלן קיבל פניה לבצע אותו. "התרגשתי מאד מהפניה של המשפחה, הטקסט של רותי רגיש כל כך, ועם זאת ממזרי וחף מקלישאות. אני מאמין שאפשר לחיות פעם שניה דרך השירים. זה לא עוזר לכאב, אבל זה עוזר מעט לגעגוע".

צאי מהכרכרה הזאת/ סינדרלה/ הנסיעה הסתיימה

השעון צלצל חצות/ אהבה לא תשיגך/ לעולם

היית צריכה לחשוב פעמיים לפני/ שהאמנת בפיות טובות

נהגתי כך/ וזה תמיד כאב לי בלב

שהאמנת/ בפיות טובות

Get out of that coach/ Cinderella/ the ride is over

The clock struck twelve/ love will never catch up/with you

היית צריכה לחשוב פעמיים לפני/ שהאמנת בפיות טובות

נהגתי כך/ וזה תמיד כאב לי בלב

שהאמנת/ בפיות טובות

I wish people will remember to love me/ The flimsiest light is like a

blinding sunrise for someone who/ has just learned to see

Swallowing up the days/ soon I won't have anything

to eat anymore

