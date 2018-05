מאז שהוציא את אלבום הבכורה שלו ב -2015, ליאון ברידג'ס (28) מצא את עצמו במקום לא נוח. עבודתו הראשונה המלוטשת נתפסה בחלקים מסוימים כעיצוב מחדש ציני ופשוט של סגנון ה-Soul שנות השישים בנוסח ענקי הז'אנר כסם קוק ואוטיס רדינג. יש מבקרים כי מגמת האולד סקול סול הישן מנותקת מהקשר לסגנון המקור, ומותאמת במיוחד לקהל הלבן. אז כאשר Good Thing נפתח עם בליווי מיתרים, נבל ו – גלוקנשפיל ב – Bet Ain't Worth the Hand", פלצט מעורב בסגנון איזק הייז, זה נשמע כמו שברידג'ס התקדם בעשור עד שנות השבעים. כך גם בשיר הבא, "Bad Bad News", פיוז'ן גרובי רקיד וגם “Beyond” האקוסטי. רוח שנות ה -90 נושבת ב – "Shy", גרוב מיד טמפו רומנטי, מוגש במתיקות קלה המאפיינת את אלבומו הקודם.שירים כמו "Mrs" ו- "Georgia to Texas". מראים איך ברידג'ס יכול להישמע אותנטי בסגנון הנ"ל. ברידג'ס לא נכשל באלבומו החדש. יש כאן לא מעט שירים ששווים האזנה חוזרת. מצד שני אין כאן שום דבר שמייחד אותו מול ענקי ה – R & B.

על אלבום הבכורה – Coming Home

1. Bet Ain't Worth the Hand

2. Bad Bad News

3. Shy

4. Beyond

5. Forgive You

6. Lions

7. (If It Feels Good (Then It Must Be

8. You Don't Know

9. Mrs.

10. Georgia to Texas

וידיאו: Bad Bad News

Leon Bridges - Good Thing

דירוג: