אלה מריה יליץ' או'קונור, בשם הבמה – לורד, הזמרת והפזמונאית הניו זילנדית שרה על משבר האהבה הראשון שלה כנערה. ב-2013. כשהייתה בת 17 הוציאה לורד את Pure Heroine, אלבום עתיר שבחי הביקורת, פרסים ומועמדויות לפרסי הגראמי. ב – Green Light, לורד שרה בליווי פסנתר ובקצב דרמטי על סיטואציית היחסים עם מי שהיא מכנה “a damn liar”. ברקע היא מלווה במקהלת קולנית. שאמורה להעצים את הדרמה.

השיר אינו מזכיר את המוסיקה של Pure Heroine. יש כאן נמרצות וקצביות בנוסח שירי הגוספל השחורים ובהפקה חדשנית של מוסיקת פופ אלקטרונית (EDM). היא עצמה כתבה בטוויטר כי מדובר בסיטואציה "משועשעת ועצובה שתגרום לכם לרקוד".

לורד אינה מתייפחת. "אני שומעת צלילים במחשבתי/ צלילים חדשים" היא מפוקחת, ישירה, בוטה. זהו האור הירוק שהיא מקבלת כדי לצאת ממסלול היחסים. תחושת השמחה בשיר הדאנס הקצבי הוא אלמנט חדש במוסיקה של בת ה-20, שהצטיירה כיוצרת ייחודית בעלת גוון מיסטי משהו.

But I hear sounds in my mind

Brand new sounds in my mind

But honey I'll be seein' you 'ever I go

But honey I'll be seein' you down every road

I'm waiting for it, that green light, I want it

האלבום החדש שומר על כל הייחודיות של לורד מ – Pure Heroine, תוך שהוא מציע הרבה יותר. זהו מסע רגשני יותר של גילוי עצמי מתוך היבט בוגר יותר, אותנטי יותר, אלבום קונספטואלי על מסיבה שיוצאת משליטה על כל העליות והמורדות, תחושות החרטה, הבדידות, כמו מעין תחקיר עצמי של החיצוני מול הפנימי. לעיתים ישנה תחושה של שתי לורד, זו שמבקשות חשיפה – האישה צעירה החזקה, וזו המופרעת שמסתתרת בתוכה. לורד משתמשת לא פעם במושג “psycho”.

לורד מציגה מורכבות של בחורה פראית ובעייתית “I’ll love you till you call the cops on me”, היא שרה ב – ‘Writer In The Dark’, גם זו שחשה בודדה אחרי ש"כל הגיבורים שלנו התאיידו" ועד הבעיה שלה עם חשיפה ותהילה – "שונאת לשמוע את שמי על שפתי ההמון/ עושה את המיטב לחיות רק בשבילך".

אלבום מצוין, אינטרוספקטיבי, בוגר, ישר ואמיץ, הרבה שירים מבריקים בלחנים ובהפקה המשלבת כלי מיתר אקוסטיים וצלילים אלקטרוניים לה שותף ג'ק אנטונוף מה – Bleachers, שהוסיף משהו מהלחנים שלו, קולות מקהלה ב – "Homemade Dynamite", חצוצרה מתפרצת ב – Sober.

Green Light

Sober

3. Homemade Dynamite

4. The Louvre

5. Liability

6. Hard Feelings / Loveless

7. Sober II (Melodrama)

8. Writer In The Dark

9. Supercut

10. Liability (Reprise)

11. Perfect Plac es

וידיאו: Green Light

Lorde – Melodrama

