השיר הקלאסי הוקלט במקור לאלבומו של לו ריד "Transformer", בהפקתם ועיבודם של דייוויד בואי ומיק רונסון. ריד מעולם לא הסביר את משמעות המילים בראיונות, כך שכל פרשנות שתינתן תישאר בפני עצמה. לפי הפרשנות הנפוצה, השיר עוסק ביחסים רומנטיים, המתייחסים ככל הנראה ליחסיו של ריד לבת זוגו באותה העת, בטי קרונסטדט, שהפכה לאחר מכן לאשתו הראשונה או לאהבתו הראשונה שלי אלבין. פרשנות נפוצה נוספת היא כי השיר עוסק בהתמכרותו של ריד להרואין. השיר שימש את הסרט Trainspotting אחרי הסצינה שרנטון (Ewan McGregor) לקח מנת יתר על הרואין. האוחזים בגרסה הזו סבורים כי השיר מתאר בילוי של יום אחד על הרואין מנקודת המבט של המשתמש בסם. “You’re going to reap just what you sow" – "אתה תקצור את אשר זרעת" מטה את הכף לפרשנות הזו, במיוחד על רקע כך, שריד היה מכור לסמים קשים. העובדה שהשיר נכלל בפסקול של הסרט Trainspotting על מכורים להרואין, אין בה לחזק את ההנחה הזו. המוסיקה עצמה אינה מאפשרת לחזק את הגרסה הרומנטית לעומת גרסת ההתמכרות – כי בהרמוניה בולט בעיקר האלמנט הקודר. השיר אינו נשמע שיר שמח. יש בו סממני דכדוך מובהקים. אחרי הכל אותו "יום מושלם" אינו נשמע כיום מן הימים. הדובר בשיר חווה שמחה זמנית, כשהוא שוכח מי הוא – 'אתה גרמת לי לשכוח את עצמי / חשבתי שאני מישהו אחר / מישהו טוב'…

Just a perfect day/ Drink Sangria in the park/ And then later/ When it gets dark, we go home

Just a perfect day/ Feed animals in the zoo/ Then later/ A movie, too, and then home

Oh, it's such a perfect day/ I'm glad I spent it with you/ Oh, such a perfect day

You just keep me hanging on/ You just keep me hanging on

Just a perfect day/ Problems all left alone/ Weekenders on our own/ It's such fun

Just a perfect day/ You made me forget myself/ I thought I was/ Someone else, someone good

Oh, it's such a perfect day/ I'm glad I spent it with you/ Oh, such a perfect day

You just keep me hanging on/ You just keep me hanging on

You're going to reap just what you sow/ You're going to reap just what you sow

You're going to reap just what you sow/ You're going to reap just what you sow

