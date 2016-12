האם לירון אגי השתתף באיזה ריאליטי מוסיקה לגילוי כישרונות? בן 15 וחצי, שר שיר אהבה הכי פשטני. זה נשמע אמנם לא הכי מהוקצע, אבל יש משהו אותנטי בטון הזה, שנחשף עירום בגרסה אקוסטית. לירון שר שר שיר געגועים לאשר אהבה נפשו. בסיקסטיז היו כותבים טקסטים כאלה. אצל לירון הנפש מלחינה ושרה, ולפחות בשיר הזה, במנגינה הזו, בטון הנמוך והרגיש הזה, אני משתתף בצערו. שיר אהבה נוגה ועמוק של נער בן 15? – מתברר שבגיל הזה הכאב כבר כל כך חזק, שמצליחים להוציא צלילים כאלה. יש עוד מקום בדה וויס? אולי "הכוכב הבא".

Oh, what I did/ How I missed the girl that I need/ She doesn’t know how much I care/ How much I love her

Oh, what do you feel/ When you understand that your love is real?/ You don't know how much I tried/ To hide my tears when I cried

I knew that you always feel blue with me/ You know that I always managed to lie to you/ So please tell me why/ Why you said goodbye/ I love you, baby it's true

Oh, I was so cruel/ Every time that I tried to be cool/ You don’t know how much I'm sad/ Come back babe, I'll be so glad

I knew that you always feel blue with me/ You know that I always managed to lie to you/ So please tell me why/ Why you said goodbye/ I love you, baby it's true

