הוא עדיין אהובה, אבל היא אינה יודעת מה היא רוצה מעצמה. מה היא מרגישה נכון לעכשיו. הכל משתנה. תחושה של מצב שהיא אינה מכירה. מה היא מבקשת מהבייב? פסק זמן. לא מוותרת עליו. רק שימתין לה, בתקווה שתמצא את עצמה. מסוג השירים שלא יקבל פרס הצטיינות על מקוריות על המילים, אבל בפופ – אפשר לדלג על מקוריות בטקסט, כאשר מאחוריו זמרת שיודעת לתרגם גם את הכי נדוש לצלילים טעונים בחשמל שיוצא מהבטן שלה. בדפי יח"הצ, מאיה איזקוביץ מכונה "תופעה". אני מודה שלא עקבתי אחריה מספיק על מנת שאבין מהות ה"תופעה". השיר לא סיפק איזו תובנה. מה כן? בלדת רוק אטית, אפלולית, מתפתחת באיפוק, לא מנפנפת במנגינה, שתתחרה בעומר אדם ואייל גולן. ישראלית שנמצאת לגמרי בעולם אחר, בסגנון, במנטליות. זמרת שהרחיבה גבולות. היא כאן, אבל לבטח משוועת להצליח הרחק מכאן.

בטון, בחספוס, באקצנט, בעיבוד מצליחה מאיה איזקוביץ להביע את המבוכה שלה בהפקה מוזיקלית שנוגעת בפאנק (פ' רפויה) בריתם נ' בלוז ובאלקטרוני. תרשמו אותה בתור הממתינים ליצוא זמרים לחו"ל.

Oh my love/I don't know what I'm doing, I don't know what I'm doing

I don't know/ Oh my love

I don't know where I'm going, I don't know where I'm going

I don't know/ Everything's changing, I find it so strange

How can I know when I'm lost?

Oh my pretty babe, something ain't right/ Got to find a way to move a head

Oh my pretty babe, I won't be around/ Till I come back

Wait for me/ Wait for me/ My babe/ Wait for me

Oh my love

I don't know what I'm feeling, I don’t know what I'm feeling

I don't know/ Everything's changing, I find it so strange

How can know when I'm lost?

Oh my pretty babe, something ain't right/ Got to find a way to move a head

Oh my pretty babe, I won't be around/ Till I come back

Wait for me/Wait for me/My babe/Wait for me

צילום קליפ: עדן שוחט, תומר פוקס, טל בלובר, בועז אקינו

Maya Isac - Wait For Me

