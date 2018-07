מאי מי? במקום שם (מה פשר ההסתתרות מאחורי שם לועזי?) יש הגדרה של סגנון/ ז'אנר בקומוניקט שנשלח עם השיר "זמרת אינדי ספייס רוק ישראלית". חפשו במילון הז'אנרים מה זה. את כותב שורות אלו הגדרות ממש לא מעניינות. לעצם העניין: שיר תסכול על רקע יחסים בעיתיים. מאי מתחילה בהטלת האשמה על מישהו: You fucked up – חביבי – פישלת, אז אינך רצוי. אתה לא מוזמן. אל תבוא אלי. מצד שני – ומה איתי? מה חלקי בבלגן? "אם אני ראויה, האם אני שווה?". משהו שאומר איבוד בלמים נפשיים, חוסר ביטחון, חרדה. הטקסט קם לתחיה תודות למבנה המוסיקלי, העוצמות הקוליות והאנרגיה האותנטית שמאי משדרת בחיבור לגיטרות. העיבוד לפסנתר בחלקו הראשון של השיר – מצוין, מכין את הקרקע למעבר הרוק המהוקצע. שינויי גווני הקול משדרים את החוויה בעוצמה תיאטרלית מחלחלת. למי שמחפש זמרת רוק עברית באנגלית. הקליפ הוא השחור-לבן הכי אותנטי של התחושה. היא לגמרי שם. העובדה שמאי אינה חושפת את שמה המלא מעידה גם היא על איזושהי חרדה/ היסוס. אז זהו: הגיע הזמן לחשוף.

Am i really good enough/ Hey

Hey

Why don't you go away/ Why the hell you want to stay

In my mind

How do you do today/ How do you plan to pay

For my heart

Your'e uninvited/ Your'e uninvited

Don't come for me/ Don't come for me

Hey

I woke up again/ Ironic but i'm sane

You fucked up

Your'e uninvited/ Your'e uninvited

Don't come for me/ Don't come for me

Hanging on a sword/ Am i really good enough for this

Hanging on a sword/ Am i really good enough

Really good enough

Am I

.

