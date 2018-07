הדיאלוג מגוחך, העלילה מופרכת, אבל עדיין השירים של להקת אבבא מניעים את סרט ההמשך למאמא מיה. המשך המניפולציה הקולנועית (אותם השחקנים) על הלהיטים הגדולים כולל חידוש ל"ווטרלו", השיר שהזניק את הלהקה לפסגה באירוויזיון 1974 עם לילי ג'יימס ויוג' סקינר. אני מאזין לפרשנויות מחדש חדשות לקלאסיקות כמו "מלכת הריקודים", "פרננדו" ששרים שר ואנדי גרסיה.

אבבא לא היו הביטלס, לא הרולינג סטונס, לא קצפת, לא לד זפלין. אבל העניקו לגטימציה לפופ מקורי טוב, הרבה קצפת ממותקת, אבל עם לא מעט דובדבנים. אין כאן כמעט מר. רק מתוק. אבל המתוק הזה ממשיך להימכר כמו גלידה פרימיום משובחת, כשטועמים רוצים עוד. המחזמר היה בבחינת עוד טעימה. הסרט – כנ"ל. האם המיחזור ממאיס את המוסיקה? יש אומר את זה הכי בפשטות: למרות מומנטים יפים בעיבודים החדשים, אני לא אלך לראות את "מאמא מיה 2". מרגיש לא שייך למשפחה העולמית שרוכשת כרטיסים בהיסטריה, והופכת את הסרט לגורף קופות ברגעים אלה. יכול להיות שזו איזושהי אופציה צוננת לימי הקיץ, סוג של כיף. כשמדובר במוסיקה אני באמת באמת מעדיף לחזור למתיקות של המקור. זה לא רק משום שאני לא נמשך למיוסיקאלים מופרכים. השחיקה של השירים לטובת הפקות ספקטקולריות (תופעה של העידן הזה) פשוט מוציאה החשק.

1. When I Kissed the Teacher – Lily James, Jessica Keenan Wynn, Alexa Davies & Celia Imrie

2. I Wonder (Departure) – Lily James, Jessica Keenan Wynn & Alexa Davies

3. One of Us – Amanda Seyfried & Dominic Cooper

4. Waterloo – Hugh Skinner & Lily James

5. Why Did It Have To Be Me? – Josh Dylan, Lily James & Hugh Skinner

6. I Have a Dream – Lily James

7. Kisses of Fire – Panos Mouzourakis

8. Andante, Andante – Lily James

9. The Name of the Game – Lily James

10. Knowing Me, Knowing You – Jeremy Irvine, Lily James, Pierce Brosnan & Amanda Seyfried

11. Angel Eyes – Christine Baranski, Julie Walters & Amanda Seyfried

12. Mamma Mia – Lily James, Jessica Keenan Wynn & Alexa Davies

13. Dancing Queen – Colin Firth, Stellan Skarsgård, Amanda Seyfried, Christine Baranski, Julie Walters & Pierce Brosnan

14. I've Been Waiting For You – Amanda Seyfried, Christine Baranski & Julie Walters

15. Fernando – Cher & Andy Garcia

16. My Love, My Life – Amanda Seyfried, Lily James & Meryl Streep

17. Super Trouper – Cher, Meryl Streep, Christine Baranski, Julie Walters, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Andy Garcia, Amanda Seyfried, Dominic Cooper, Lily James, Jessica Keenan Wynn, Alexa Davies, Josh Dylan, Jeremy Irvine & Hugh Skinner

18. The Day Before You Came – Meryl Streep

Music and lyrics by / Benny Andersson and Bjorn Ulvaeus

Produced by Benny Andersson

Mamma Mia! Here We Go Again The Movie Soundtrack

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: