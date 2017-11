בלקן ביט בוקס צוחקים ומקשקשים כל הדרך להילולה הבאה שלהם. קחו את Kum Kum שיצא באלבומם האחרון Shout It Out

Yalla kum kum/ wanna get up and go/ Bella pretty/ And I need some more/ Yalla kum kum/ Wanna get up and go/ Yalla kum kum/ Wanna get up and go/ Ana Kan don't make me/ Wanna get up and go/ Cuz I've been here from/ Long time ago/ And I came here just to/ Let you know/ That I got it all/ And I need some more



כל העולם מוסיקת עולם קצבית שחוברת קלי קלות גם למוסיקה ימנית. הקרוס קלטשר הזה נבחר לקמפיין בינלאומי של מוטורולה. גימיקים עובדים טוב על המפרסמים.

תמיר יוסף – שירה הקשה, תמיר מוסקט – תופים והקשה, אורי קפלן – סקסופונים.

Balkan Beat Box Feat A-Wa – Kum Kum