שרון רוזנבאום, מהנבחרת של מירי מסיקה, זמרת שליוותה בעבר את אברהם טל, שרה יחד עם חן כהן את "על הגשר הישן" של צרויה להב ורמי קלינשטיין. הדואט הפרה את שניהם. רוזנבאום שרה נפלא, גרמה לטל להתרגש עד דמעות. אחרי שמסיקה העדיפה להמשיך עם חן כהן, ניתנה לטל הזדמנות להציל את רוזנבאום, לתת לה סוף סוף צ'אנס להיות זמרת בקדמת הבמה, ולא כפי שהציע לה – לחזור אליו כזמרת ליווי. טל לא לחץ Save לשרון. כמי שמכיר את יושרו, הבנתי שבמקרה הזה נהג כשופט הפוסל עצמו משיפוט בגלל היכרותו האישית עם הזמרת. הגם שאני מבין את טל, הוא היה צריך לקבל עצתו של אביב גפן ללכת אתה. זה לא היה נחשב כפרוטקציה, כי רוזנבאום היא זמרת מקצוענית מעולה, שמתאימה למסגרת של דה וויס. טל סמך על חבריו שיצילו אותה. זה לא קרה. חבל.

זו הייתה התוכנית הקשה ביותר לשופטים בשלב הדו קרב. כמעט בכל התמודדות נוצר מצב של תיקו, גם על רקע העובדה שהמתמודדים והמתמודדות פירגנו זה לזה. השילוב בין ג'וי נאג וליאור צברי ב – Stay הוליד דואט לתפארת.

מאחר שכפתור ההצלה כמעט אינו מופעל, הולכים הביתה זמרים טובים וגם טובים מאוד. אני מדבר, למשל, על אבי גאנז שהתמודד מול שגיא סרי ב – When You Are A King – בחילופי שפות (עברית אנגלית) יפים. גם קולו האדיר של בנימין דנשימן, ששר יחד עם עמי נגר את "בראשית" המוכר מגבי שושן –ראוי להישאר לפרק זמן נוסף בדה-וויס. האם יש כאן בעיה שאינה קשורה למוסיקה? (זמרים שאנם נראים צעירים מספיק לתוכנית…)

אני מקבל לחלוטין את התובנה המקצועית של מירי מסיקה, ששיר כמו "היא לא אומרת כלום" של "מטרופולין" אינו מתאים למסגרת תחרותית כמו דה-וויס. את השיר ביצעו רדה קיריצ'נקו וטל מדיוני מהנבחרת של אביב גפן, שממשיך להיות נעול על קונספט שלא הקול קובע, ושבשירה מונוטונית ניתן למצוא איכויות יותר מאשר בשירה חזקה, רבת גוונים. גפן אוהב את השירים של "מטרופולין" כי הם צבועים בצבעים אפלים וקסמם במונוטוניות שלהם. גם כותב שורות אלו אוהב את הקונספט של עופר מאירי ו"מטרופולין", ועדיין "מטרופולין" הוא מוסיקת קונספט ייחודית שאינה מתאימה למתמודדים בדה וויס, ואמנם שתי הזמרות הנ"ל לא הצליחו להגיע ל-30% מהיכולת האמתית שלהן. גפן עדיין אינו תופס כי ליומרות אומנותיות גבוהות אין מקום בבתוכנית כמו דה וויס

הנבחרת של אברהם טל: ניצן שייר מול דורין הירבי – Ain't Nobody טל בחר בניצן שייר.

הנבחרת של מירי מסיקה: שרון רוזנבאום מול חן כהן – "על הגשר הישן" מסיקה בחרה בחן כהן.

הנבחרת של שלומי שבת: שגיא סרי מול אבי גאנז – When You Are A King. שבת בחר בשגיא סרי.

הנבחרת של אביב גפן: רדה קיריצ'נקו מול טל מדיוני – "היא לא אומרת כלום" גפן בחר ברדה קיריצ'נקו

הנבחרת של אברהם טל: עמי נגר מול בנימין דנישמן – "בראשית". אברהם טל בחר בעמי נגר.

הנבחרת של מירי מסיקה: ג'וי נאג מול ליאור צברי. מסיקה בחרה בג'וי נאג. הצלה: אברהם טל. +

