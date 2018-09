Anthem הוא גרסת כיסוי ללאונרד כהן, היוצר זמר שממנו מדלן פיירו ממשיכה לשאוב השראה. שיר על צדק פוליטי וחברתי. על ההיסטוריה שחוזרת על עצמה. אידיאולוגיות משתמשות בדת כדי להצדיק את הפוליטיקה או את המהלכים הצבאיים שלהן. כל עוד אנשים מנצלים את האידיאולוגיות האלה, הדתות עצמן לעולם לא יהיו חופשיות, שרה מדלן פיירו בטון אירוני שקט.

רוב שירי האלבום מקוריים – בעזרתם של אחדים מהיוצרים היותר בולטים במוסיקה של השנים האחרונות. אני זוכר את ההופעה שלה ב-2009 במשכן לאומנויות הבמה ת"א. בסוף הערב, מאחורי הקלעים, ענתה לי מדלן על שאלה, שבטוח שאלו אותה יותר מאלף פעמים.

"זה לא אני שצריכה להגדיר את סגנוני אבל אם כבר שאלת אם אני זמרת ג'אז, בלוז או סינגר-סונגרייטרית – הייתי בוחרת בבלוז". מתאים לה. מתאים לנו. היא הליידי-סינגס-בלוז של תקופתנו. אני עוקב אחרי הזמרת הזו באדיוקת מאז אלבומה הראשון Dreamland שיצא ב-1996. הזכירה לא אחת את בילי הולדיי. שירה אישית, צבע מלנכולי מיוחד. אחת ויחידה. שירתה שקטה ורוגעת כמעט ללא חריג, ובכל זאת היא נמצאת חזק בתוך הסיפורים בעיבודים פונקציונאליים בהפקת לארי קליין.

על השיר הפותח On My On אומרת פיירו: ""קצב החיים היומיומיים דוחף אותנו לשינוי מתמיד עד לרגע של התגלות, התעוררות מבולבלת, התחושה של דז'ה וו, סטירה וירטואלית בפנים. פתאום, דרכי חשיבה ישנות כבר אינן ברורות. אז אנחנו מתאימים את נקודת המבט שלנו במיוחד על עצמנו, ובנקודה זו מגיעה ההחלטה המכריעה להמשיך ".

תקשיבו ל"שיר הערש" המדהים המושר בחלקו בספרדית. פיירו כמו יצאת מתוך דמותה של אישה בודדת בים פתוח ורחב ששרה לילדה, או אולי לעצמה, כמו חשה תהום העולם. השיר משרטט תמונה הייאוש של העקורים, בסירה שפניה אל הלא נודע.

Anthem טווה את הסיפורים הצבעוניים של אנשים המתמודדים עם אתגרי החיים במגוון דרכים, בין השאר אכזבה מאי הגשמת חלומות בשיר הבלוזי ‘Ghosts of Tomorrow’ בעיבוד ג'אז דיקסי בליווי מפוחית:

May you all be healthy

May you all be strong

May you always find yourself where you belong

May your adventures take you there

When the troubles come may you be spared

Now I never watch the time

But time is watching me

I've had enough of running from my memories if I stay here I'll be one

Of the ghosts of a tomorrow

That never comes

שיר מפתח באלבום הוא השיר של פול אלוארד 'ליברטה', שהגיע לפיירו, כשחבר משפחה ביקש ממנה לתרום שיר לסרט התיעודי "טיפים על בהונות" (Sur La Pointe des Pieds), המספר את הסיפור על בן חולה והתמודדות משפחתו עם מחלת ניוון שרירים. יומעור שאלות על הסבל של ההורים "לחיות עם הידיעה שבנם לא יחיה חיים מלאים", ומחשבות על "שאלות החיים הגדולות ביותר על תמותה, התגברות על מצוקות ועל מקומו של האדם בתכנית הגדולה של הדברים".

01 – On My Own

02 – Down On Me

03 – Party Tyme

04 – Anthem

05 – All My Heroes

06 – On a Sunday Afternoon

07 – The Brand New Deal

08 – Lullaby

09 – Honey Party

10 – The Ghosts of Tomorrow

11 – We Might As Well Dance

12- Liberte

Madelein Peyroux - Anthems

