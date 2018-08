השוק מופצץ בסינגלים חדשים. לא ברור מנין ולאן נושבת הרוח. אנחנו נמצאים בעולם מוסיקלי שמחפש את הגימיק המסחרי הבא, קורץ חזק למועדונים. את המוסיקה האיכותית מחפשים בנרות. בינתיים קבלו דוגמיות ללא ביקורת כדי לחוש מה לוהט בקיץ הזה.

Sigala ft. The Vamps We Don't Care

המפיק והדיג'יי הבריטי סיגלה, בשיר נוסף מתוך אלבום הבכורה שלו, Brighter Days שיראה אור בלייבל הדאנס "מיניסטרי אוף סאונד" ב-21 לספטמבר ומתארחים בו בין היתר, קרייג דיויד, נייל רודג'רס, פאלומה פיית', דיג 'יי פרש

Jubilee Road – Tom Odell





תומס פיטר אודל (נולד ב -24 בנובמבר 1990) הוא זמר-יוצר בריטי שהוציא את אלבום הבכורה שלו, Songs from Another Love ב -2012 וזכה למבקרים BRITs Critics' Choice Award בתחילת 2013. אלבום הבכורה שלו, Long Way Down, יצא ב -ביוני 2013. אלבום האולפן השני שלו, Wrong Crowd יצא ב -10 ביוני 2016.

Martin Garrix feat. Bonn – High On Life

המפיק והדי-ג'יי שיופיע בפארק הירקון ב-10 בספטמבר. מרטיין חריטסן (בהולנדית: Martijn Garritsen; נולד ב-14 במאי 1996), מוכר בשם הבמה "מרטין גריקס" (Martin Garrix), הוא DJ הולנדי ומפיק מוזיקלי בסגנונות האלקטרו-האוס והפרוגרסיב האוס. גריקס מדורג על ידי המגזין DJ Mag כדיג'יי הטוב בעולם לשנת 2016 ו-2017. ב-2015.

Alan Walker – Darkside feat Au/Ra and Tomine Harket



המפיק הנוררוגי הצעיר, אלאן ווקר מארח את הזמרות והיוצרת ילידת איביזה או/רה והזמרת הנורווגית טומין הארקט, שעשה את פריצתו הגדולה לפני שלוש שנים עם סינגל הבכורה "Faded". מאז הוא מהמבוקשים ביותר בפלטפורמות הסטרימינג עם למעלה מ-12 מיליארד השמעות.

Zhavia Ward – Candlelight

זאבייה, זמרת בת שבע עשרה, הייתה אחת המתמודדות בעונה הראשונה של תחרות השירה של FOX שנקראת The Four. זאבייה היא תוצר של קודום מהאינסטרגם עם ב מעל 3.1 עוקבים. את הופעת הבכורה שלה לצד French Montana ו – Lil Pump בסינגל של Diplo – “Welcome To The Party” מתוך הסרט Deadpool 2.

Diplo feat. Lil Pump, Juicy J, Famous Dex & French Montana – Welcome to the Party Remix

בחודש מאייצא פס הקול הרשמי של Deadpool 2 בהשתתפות אמנים מ – Run the Jewels ועד סלין דיון. עם זאת, שיר אחד הפך להיט בשיתוף הפעולה בין ליל פאמפ, פרנץ' מונטנה ודיפלו. לפניכם גרסת הרמיקס של דיפלו.

Leon Bridges – Spotify Singles

טוד מייקל ברידג' (Todd Michael Bridges) נולד ב -13 ביולי 1989, מוכר באופן מקצועי בשם Leon Bridges, זמר גוספל ונשמה אמריקאי, כותב שירים ומפיק מפורט וורת', טקסס. הוא ידוע בעיקר בזכות השיר "Coming Home", אלבום הבכורה של ברידג'ס, שנקרא אף הוא Coming Home, יצא ב -23 ביוני 2015.a

Brockhampto – 1997 Diana

להקת היפ הופ/ אלטרנטיב היפ הופ אמריקאית שהוקמה בסן מרקוס, טקסס, בשנת 2015 וכיום פועלת בקליפורניה. ההרכב נבנה באופן חלקי באמצעות הפורום המקוון "KanyeToThe",הלהקה מורכבת מהזמרים קווין אבסטרקט, מאט צ'מפיון, מרלין ווד, דום מק'לנון, ג'ובה ובירפיס, והמפיקים רומיל חמאני, ג'בארי מנווה וקיקו מרלי

Stela Cole – Throwing Up Butterflies

הזמרת-יוצרת סטלה קול בשיר שני מתוך EP הבכורה שלה . סטלה קול בת ה -20 גדלה בעיר Peachtree City, ג'ורג'יה. בועברה לנאשוויל, כדי להמשיך את צמיחתה כזמרת וככותבת שירים.

Elley Duhé – Way Down Low

Elley Duhé היא זמרת-יוצרת אמריקאית, ילידת מובייל אלבמה, 1992. החלה את הקריירה שלה בגיל 15, שרה בבתי קפה, מסיבות פרטיות לפני שיצרה קשרים עם כותבי שירים ברחבי ארה"ב. הסינגל "Millennium", שיתוף הפעולה שלה עם המפיק האלקטרוני Tarro, שיצא באוקטובר 2016, נצפה מעל שני מיליון פעמים ב- YouTube ונרכש 1.4 מיליון פעמים בספוטיפיי. השירא נשבר עם השיר "Immortal" (דצמבר 2016) שהוזמם 4.5 מיליון פעמים בסופטיפיי.

(Burns feat. Maluma & Rae Sremmurd – Hands On Me (Remixes

ברנס הוא מפיק ו – DJ בלוס אנג'לס אשר מצוי חזק בעולמות האינדי שאנס והאי.די.אם (EDM) עולמות, מתמחה ברמיקסים והפקות עבור כולם מ Passion Pit ו – Kasabian, בריטני ספירס ו ריהאנה. נולד מתיו ג 'יימס ברנס ב סטאפורד, אנגליה בשנת 1985, הוא נמצא בסצנת המוסיקה מסוף 2000, עשה רמיקסים ל – קלווין האריס, גוסיפ, Yuksek, ואחרים. אהבתו ל- nu-disco באה לביוי ב – "You Stopped Loving Me," שיתוף פעולה עם פרד פאלק שיצא ב-2010.

Tinashe – Throw A Fit

שמה המלא Tinashe Jorgensen Kachingwe, בת 25, Tinashe מתארת את המוזיקה שלה כמו "פופ קצבי", עם השפעות של ז'אנרים של כריתם נ' בלוז, היפ הופ.מגזין ה"רולינג סטון כינה את המוזיקה שלה – "dark, alluring and dangerous". או-הא

St. Paul & The Broken Bones – Convex

מתוך האלבום החדש Young Sick Camellia של ההרכב בן 6 החברים שנוסד באלבמה ב-2012 ומתמחה בסול ובסול דרומי. הלהקה מלווה את עצה בכי נשיפה כטרומבון וסקסופון בריטון.

גלריה

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin