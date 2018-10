כהנא פה? גלעד כהנא הג'ירף? הוא האחרון שחשבתי כי ילך על ריאליטי מיוזיק. האמת: הרמתי גבה גם כשפורטיס התיישב על כיסא השופט באקס פקטור. ההצטרפות של מוקי כבר אינה הזויה. הוא לגמרי שם.זוגתי שתחיה אומרת לי: עזוב, הם צריכים להביא אוכל הביתה. מאני איז דה אנסר. צודקת? לא יודע. אני רוצה להאמין שיש עוד כמה נפשות במוסיקה המקומית, שלא יגיעו לזה. מה שבטוח: עוד תוכנית ריאליטי מיוזיק פורצת לחיינו המשעממים, וזה כבר גובל ב – Too Much. לי היה קשה מאוד להישאר עד הסוף, ועוד המעבר הזה לפרסומות שניה לפני שמודיעים על התוצאה הנורא גורלית.

פורמט חדש. המטרה של המתמודד להדיח את היושבים בכיסאות. זהו. כל השאר כמעט אותו הדבר. לחיצות, שופטים, אורות (במעגלים) יענו בשביל המתח, שופטים שמנסים לשחק אותה נחמדים, מצחיקים, דידקטיים, אבל חיוורים יותר מהמתמודדים. המנחה, אסתר רדא – מנחה שמתאמצת למצוא חן, אבל נראית ונשמעת מלאכותית. דיקלה, מתלהבת/לא יודעת מה להגיד/ לשאול. מרינה נוכחת בלי מילים. מוקי – עדיין לא ברור מה הוא עושה שם. כהנא – כנ"ל.

יובל לב נבון, המיוחד, לא הצליח במבחן הקהל מול מיי פיינגולד, שלקחחה את Take On Me של א-הא למחוזות התחושתיים שלה בגרסה, שראויה להיכנס לאחד השיעורים ב"רימון".

התוכנית על שופטיה לא תיכנס. אם השופטים אמורים להיות הכוכבים, אז השמיים מאוד מעוננים. אני מחפש לפחות הומור. כהנא הוא האיש שיכול להציל. הוא ישתפר כנראה בהמשך. "כולם יודעים שאת יכולה להתפוצץ" הוא אמר לפטרה בסיקס, "והם רוצים להפיל אותך". "ארבעת חברי השופטים הם אספסוף". צחקתם? הבחור שהכי הצחיק הוא יובל לב נבון, נבון ומורכב, תרצו – כוכב. כשדיקלה אמרה על הביצוע של While My Guitar Gently Weep – "אתה בן 20 אבל נשמע לי בן 60, החמוד הזה ענה לה: "אבל טכנית, אני עוד לא בן 20". צחקתי. הבעיה: דווקא הוא לא ימשיך. מה הועילו חכמים? רציתי אותו בהמשך, אבל כמו כל הריאליטי האלה – חוקי הפורמט הורגים גם את הטובים לשירה.

עמית מור – Riptide – זמרת רחוב שכנראה תישאר ברחוב.

אמיר אבו – "שבע בערב". לדיקלה אין מה לחשוש.

שירז לנציאנו – "סחרחורת" לא יותר מסחררת מהביצוע המקורי.

פטרה בסיקס – Summertime Sadness – בינוניות קיצית.

יובל לב נבון – While My Guitar Gently Weep – לא מלוטש, אבל מיוחד.

מיי פיינגולד – Take on Me – התפוצצה.

