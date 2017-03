תאמינו למומי לוי שהוא מבין/ חש יותר ממני ומרבים אחרים מה זה ה – Feeling, החוזר בשיר כמנטרה. הוא זקוק לתחושה כי היא שמעניקה כוח להמשיך. היא במחזור הדם שלו, מכור לה. יש סוג של שירים, שגם אם הטקסט הוא לעיסה שבלונית של מילים, המוסיקה, הגרוב – הופכים לעיקר. בקומוניקט שהגיע עם הסינגל מכונה מומי לוי "נביא הסול והגרוב המקומי". הייתי יורד מהסופרלטיב הסתמי, אבל חוזר לקביעה, שמומי לוי הוא מפיק האר-אנ-בי הישראלי הכי טוב שצמח כאן, גם זמר בעל מנעד קולי ורגשי גבוה העונה להפליא על דרישות הז'אנר.

השיר החדש עובד על תדר מלודי קצבי מלא גרוב מזיזי בהפקה יוצאת מהכלל בתוספת מילים וראפ של הזמר/ ראפר טדרוס (מהמצד "אקסום"). השיר מורכב מסול, ריתם אנד בלוז ודאנסהול ג'מייקני. עם זאת, מומי לוי עדיין משדר משהו חיצוני כמעריץ של המוסיקה הזו, ופחות מעצמו, בתכנים אישיים יותר, בטקסטים שיש בהם אמירות משמעותיות. מבחינה זו המיומנות שלו בכל מה שקשור ל"תחושה" של המוסיקה השחורה לא תספיק – כמדובר ביצירה משמעותית.

When I get this feeling

One Look at me, is so revealing Yea.

When I Need this feeling,

Suddenly There's no concealing

Take me apart

and you'll see its true

It's in the Songs I gotta sing,

Everything That I do

Cause I need your warmth

And Your Point of view

You are the one that Keeps me going on and on

Momy Levy Featuring Tedross - Get This Feeling

