עברי לידר, קיבל משימה קשה לנפות כישרונות מקבוצת הצעירים (עד גיל 18) שלו. בשורה התחתונה אני מציב שלושה בראש הקבוצה שלו: עדן אלנה ששרה Man In The Mirror של מייקל ג'קסון בביצוע של ניואנסים, שמקנים לה כניסה לתחרויות הריאליטי מוסיקה המובחרות בארה"ב ובבריטניה. זמרת של מקום ראשון ואופק של קריירה מלהיבה.

השני הוא ים רפאלי ששר History של One Direction. גם כאן קיים שילוב אינטגרטיבי של יכולת אינטרפרטציה, שליטה בעוצמות השירה ואינטליגנציה טבעית. הגיל מתברר אינו קובע. שני הזמרים הנ"ל נשמעים בעלי תבונה, ניסיון כאילו הם הגיעו לתחרות באמצע סיבוב הופעות שלהם. השלישית: אוריאן רקיה ששרה Somewhere Only We Know בפרשנות אישית מעודנת, כמו היא נמצאת עמוק בתוך הדקויות של השיר.

שירי מימון מסרבת לקבל את עובדת היותם של הצעירים האלה מוכשרים ואינטילגנטיים למרות גילם הצעיר: על הביצוע של רקיה היא אמרה: "קיים פער בין מה שאת מוציאה מעצמך לחוסר היכולת שלך להבין מה אתה עושה". איך מימון קובעת שרקיה חסרת יכול להבין מה ואיך היא שרה. רק בגלל שהיא נראית עדינה ושברירית? לעומר ויצמן ששר "תוכו רצוף אהבה" (ישי ריבו) אמרה מימון: "בחירת השיר אינה מתאימה לבחור צעיר וחתיך בעל כריזמה ונוכחות על הבמה"… ויצמן העיר נכונה: "אולי אני בוגר לגילי". שירי המשיכה להתעקש – "זה היה מבוגר מדי" את הפלצט המצוין של אלירז זאדה בשיר Sign Of The Times של הארי סטייל היא תיארה כ"יצא מצחיק", בעוד שאני שמעתי חילופי צבעים יפהפיים

שירי מימון נחשפת יותר ויותר כאחת השופטות החלשות באקס פקטור. הנימוקים שלה אינם נימוקים, והיא מרבה להשתמש ב"מדהים", "מהמם" ,"מושלם", סופרלטיבים סתמיים, שאינם אומרים משהו משמעותי על חשיבה, ומעידים על שיפוט לא מקצועי.

גם סאבלימינל לא תמיד מצליח לנמק את הסופרלטיבים בהם הוא נוקט (גם הוא נוקט הרבה ב"מדהים" "מושלם", "מהמם") , ויש תחושה של נימוקים סתמיים. למשל: ליולי קרפוב הוא אמר: העברית מוציאה ממך קול טוב יותר מאשר רוסית". מעניין לדעת כמה סאבלימינל מבין רוסית, שהוא מגיע למסקנה כזו.

עברי לידר, שנשמע ונראה, "המבוגר האחראי" בתחרות הגדיר את היכולת של שיר ביטון (ששרה בספרדית (Que Hiciste) לשיר בסגנונות שונים – כמשהו שמאפיין זמרי חתונות. נו באמת, עברי, מה ביטן מבינה בזמרי חתונות. היא שרה טוב או לא? זמרת בגילה עדיין לא יכולה לגבש סגנון. גם כאן לידר טעה. הוא הרי יודע שהזמרים בקבוצה שלו מספיק בוגרים לדעת מה ואיך לשיר.

משהו על המנחה בר רפאלי: נראה שבהפקת התוכנית לקחו החלטה לערב אותה בצורה אינטנסיבית. היא נראית בכל שיר, אלא שלרוב היא מתרפסת, חוזרת על דברים שכבר נאמרו או כאלה שאין צורך להוסיף על מה שהעין ראתה. היא מפזרת משפטים סתמיים, עושה עצמה מתרגשת ואף מצטרפת לדמעות, ונוכחותה נראית כפויה על התוכנית.

חמישה כיסאות: איילה סיני, אלירז זאדה, אוריאן רקיה, עדן אלנה, ים רפאלי

שתף דף זה