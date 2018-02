Born Free "לחופש נולדה", ספרה האוטוביוגרפי של ויקטוריה "ג'וי" אדמסון (באנגלית: Joy Adamson‏, 20 בינואר 1910 – 3 בינואר 1980) חוקרת טבע, אמנית וסופרת. הספר מתאר את חוויותיה בגידול גורת אריות בשם אלזה. סרט קולנוע באותו שם, המבוסס על הספר, זכה בפרס אוסקר. שיר הנושא של הסרט הוזמן מהמלחין ג'ון בארי (מלחין סרטי ג'יימס בונד) והתמלילן דון בלאק. השיר זכה באוסקר כשיר המקורי הטוב ביותר ב-1966. השיר התפרסם לא רק ע"י מט מונרו אלא גם בביצוע הפסנתרן רוג'ר ויליאמס – ודווקא הגרסה האינסטרומנטלית הצליחה יותר והגיעה למקום השביעי במצעד הסינגלים באותה שנה. הצלחות היו גם לגרסאות של אנדי ויליאמס ו – The Hesitations בסגנון גוספל. הקומיקאי הבריטי ויק ריבס הגיע עם גרסה לשיר למקום ה – 6 בשנת 1991באופן מפתיע זה היתה הפעם הראשונה שהשיר הזה דורג בבריטניה.

Born free, as free as the wind blows

As free as the grass grows

Born free to follow your heart

Live free and beauty surrounds you

The world still astounds you

Each time you look at a star

Stay free, where no walls divide you

You're free as the roaring tide

So there's no need to hide

Born free, and life is worth living

But only worth living

'Cause you're born free

(Stay free, where no walls divide you)

You're free as the roaring tide

So there's no need to hide

Born free, and life is worth living

But only worth living

'Cause you're born free

Writer/s: DON BLACK, JOHN BARRY

Matt Monro - Born Free

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin