""עכשיו" הוא השיר הסוגר את אלבומו הרביעי War & Leisure של מיגל Miguel, שיר טעון פוליטית המתמקד במצב הנוכחי בארצות הברית בנושא ההגירה ועל היחסים בין דונלד טראמפ לבין אזרחים מקסיקנים בעקבות הכרזתו במהלך מסע הבחירות על הקמת חומה שתפריד בין ארה"ב ומקסיקו כדי להרחיק מהגרים לא חוקיים מארה"ב..

CEO of the free world now

Build your walls up high and wide

Make it rain to keep them out

That won't change what we are inside

מיגל ביצע את השיר את השיר הזה בפעם הראשונה, שבועות אחדים לפני הוצאת האלבום, באירוע של תכנית בתי הספר #SchoolsNotrisons סיבוב הופעות המסייע לקהילות בקליפורניה ע"י עידוד אי אלימות ואקטיביזם בקרב אנשים צעירים.

"מלחמה & פנאי" הוא כותרת שמצליחה לבטא את תכניו של האלבום. המוסיקה נשמעת כאילו משמשת מחסה רגשי בזמנים חשוכים. עם זאת המושג "מלחמה" אינו נטוע בהכרח בפוליטיקה או באירועים עכשוויים. מיגל, הוא זמר הניאו סול האפרו לטיני שמנסה בהצלחה לא קטנה למקד תשומת לב בשילובים של סול / פאנק/ היפ הופ עם ניחוחות של מוסיקה קאריבית.

