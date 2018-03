"אין תירוצים" הוא הסינגל המוביל את אלבום האולפן השלישי של Meghan Trainor. על ההשראה שלה לשיר העוסק בהעצמה נשית אומרת מייגן טרינור: "זה היה אחד השירים האחרונים שכתבתי לאלבום כולו, והוא נולד מניסיון אישי. זה רק הזכיר לי שאנחנו זקוקים לכבוד רב יותר בעולם, ליותר כבוד זה לזה בכל גיל".

"מה לגמת שגרם לך לדבר בטירוף? מביט בי הצדה, תמיד מגיע אלי. למה אתה, מתנהג קשה כשאתה רק ילדון. אני מנסה להיות אמיתית איתך, אבל אתה מנסה לשחק בי. אמא שלך גידלה אותך הרבה יותר טוב מכפי שאתה?" שרה מייגן כשהיא חמושה בהפקה לוהטת, ונשמעת כמי שמחזקת את הדימוי המשועשע שיצא לה – כולל הקליפ מלא הפאן.

Woo!

Huh!

What you sippin' on that got you talking crazy?

Lookin' at me sideways, always coming at me

Why you, why you acting hard when you just a baby?

Boy, I keep it real with you, but you trying to play me

Have you lost your mind?

Open up your eyes

Huh!

Someone else

You must've confused me, confused me with

Someone else

You must've confused me, confused me with

Someone else

There ain't no excuses, excuses, babe

Someone else

Your mama

